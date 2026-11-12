Triển khai hoán đổi 2 tỷ USD ngoại tệ, thêm nguồn vốn dịp cuối năm

NHNN triển khai hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng, quy mô trước mắt 2 tỷ USD với gần 50.000 tỷ đồng được cung ứng thêm cho hệ thống ngân hàng

Hỗ trợ cân đối thanh khoản

Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Linh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) cho hay: Nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giúp các tổ chức tín dụng (TCTD) cân đối nguồn vốn, ổn định thanh khoản đồng Việt Nam (VND), góp phần ổn định thị trường tiền tệ.

Bà Phương cho biết NHNN linh hoạt sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. Nguồn VND từ nghiệp vụ hoán đổi được bổ sung trong thời gian tương đối dài, với chi phí giảm, tạo điều kiện để các TCTD ổn định và giảm lãi suất cho vay.

Bà Nguyễn Linh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) - Ảnh: chinhphu.vn

Các TCTD đã hưởng ứng nghiệp vụ này. Ngày 9/11, gần 50.000 tỷ đồng được cung ứng thêm cho hệ thống ngân hàng. Sau khi NHNN công bố triển khai, lãi suất hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng trên thị trường liên ngân hàng giảm về mức tương đương mức NHNN chào giao dịch; lãi suất các kỳ hạn từ 3 tháng trở lên cũng có xu hướng giảm.

"Diễn biến trên cho thấy giải pháp bước đầu có tác động tích cực, góp phần ổn định kỳ vọng thị trường và tạo điều kiện giảm mặt bằng lãi suất", bà Nguyễn Linh Phương nói.

Thời gian tới, bà Phương cho biết NHNN sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ, điều hành linh hoạt các công cụ như nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn và hoán đổi ngoại tệ với quy mô, kỳ hạn, thời điểm phù hợp. NHNN cũng kết hợp các giải pháp về lãi suất, tỷ giá và tín dụng nhằm duy trì thanh khoản, bổ sung VND cho hệ thống, hỗ trợ giảm mặt bằng lãi suất, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Bao trùm các thời điểm cần vốn, giúp ổn định mặt bằng huy động

Dưới góc độ ngân hàng thương mại, ông Trần Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc khối Nguồn vốn và Ngoại hối Ngân hàng Quốc tế (VIB) đánh giá: Việc triển khai hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng là động thái tích cực, kịp thời, nhất là trong bối cảnh nhu cầu vốn thường tăng vào những tháng cuối năm.

Theo ông Thanh, kỳ hạn 6 tháng dài hơn kỳ hạn một, hai tuần trước đây và cũng dài hơn kỳ hạn tối đa 3 tháng của thị trường mở. Nguồn vốn này giúp ngân hàng cân đối vốn trong thời gian dài hơn, bao gồm các dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch, qua đó hỗ trợ ổn định thanh khoản, lãi suất và tăng trưởng tín dụng.

Ông Vũ Minh Trường, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), cho biết: Thị trường hoán đổi ngoại tệ vẫn tồn tại trên thị trường liên ngân hàng. Theo ông Trường, kỳ hạn 6 tháng giúp nguồn cung tiền đồng được duy trì lâu hơn, tăng sự bảo đảm về thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

Ông Vũ Minh Trường, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Ảnh: chinhphu.vn

Nếu tính từ tháng 11/2026, khoản hoán đổi sẽ đáo hạn vào tháng 5/2027. Ông Trường cho rằng kỳ hạn này bao trùm thời điểm quyết toán ngày 31/12/2026 và kỳ tín dụng tháng 2/2027 dịp Tết Nguyên đán, hai thời điểm quan trọng đối với thanh khoản ngân hàng.

Ông Vũ Minh Trường cho biết: NHNN đã cung ứng lượng hoán đổi 2 tỷ USD với chi phí 2,25%. Đại diện VPBank đánh giá mức này khá hợp lý, thấp hơn chi phí huy động thực tế của các ngân hàng trên thị trường quốc tế tại thời điểm hiện tại, qua đó tạo dư địa giảm lãi suất thị trường.

"Chúng tôi cũng là một ngân hàng có lượng tiền vay vốn quốc tế rất lớn, việc hoán đổi ngoại tệ của NHNN tạo điều kiện cho chúng tôi có thể swap với giá rẻ hơn nhiều so với trước, từ đó, chi phí của chúng tôi cũng sẽ giảm và đây là những điều kiện rất tốt để VPbank có thể giảm lãi suất theo đúng định hướng của NHNN và Chính phủ. Chúng tôi tin tưởng, NHNN sẽ có những hoạt động phù hợp để có những định hướng tốt về thanh khoản, như về lãi suất cho thị trường trong thời gian tiếp theo", lãnh đạo VPBank chia sẻ.