Triển khai hiệu quả Trung tâm Pháp luật Pháp tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá cao quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Pháp trong thời gian qua, đặc biệt là những đóng góp hỗ trợ kỹ thuật của phía Pháp đối với công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cải cách tư pháp, đào tạo nguồn nhân lực pháp luật và phát triển các nghề bổ trợ tư pháp tại Việt Nam.

Hai Bên trao đổi về tình hình hợp tác pháp luật và tư pháp, thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực cùng quan tâm, trọng tâm là trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật, đào tạo và bồi dưỡng các chức danh tư pháp, phát triển các nghề luật, tương trợ tư pháp về dân sự và giải quyết các vấn đề pháp lý quốc tế.

Đại biểu hai Bên tham dự buổi làm việc.

Đặc biệt, Thứ trưởng đánh giá cao những nỗ lực và kết quả hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức hai nước trong quá trình thúc đẩy sáng kiến thành lập Trung tâm Pháp luật Pháp tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Đây là sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, hướng tới xây dựng một thiết chế hợp tác học thuật bền vững, tạo không gian nghiên cứu, giảng dạy, trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm pháp luật giữa Việt Nam và Pháp.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp đó, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh và Ngài Didier Le Bret, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam đã ký Kế hoạch hợp tác các năm 2027 – 2028 giữa Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại sứ quán Pháp tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trên cơ sở Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp về hợp tác pháp luật và tư pháp ký ngày 10/02/1993, Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2027–2028 tập trung vào các lĩnh vực: cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính thông qua chuyển đổi số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng pháp luật; hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, giao dịch bảo đảm, dân sự, hôn nhân và gia đình; quản lý, vận hành và khai thác các cổng thông tin pháp luật; hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật.

Việc ký kết Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2027–2028 là cơ sở để Bộ Tư pháp Việt Nam và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác trong thời gian tới, góp phần củng cố quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai nước trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp.

Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh và Đại sứ Didier Le Bret, Trường Đại học Luật Hà Nội và Quỹ Luật lục địa Pháp ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về việc thành lập Trung tâm Pháp luật Pháp đặt tại Trường Đại học Luật Hà Nội với mục đích giảng dạy tiếng Pháp pháp lý và pháp luật Pháp tại Đại học Luật Hà Nội. Đây có thể coi là thiết chế thay thế cho Nhà Pháp luật Việt – Pháp đã kết thúc hoạt động vào năm 2012. Trung tâm Pháp luật Pháp sẽ là nơi giảng dạy tiếng Pháp pháp lý, tổ chức hội nghị, hội thảo trao đổi về kinh nghiệm của Pháp trong các lĩnh vực pháp luật mà Việt Nam quan tâm, đồng thời là một trong những kênh kết nối học bổng đào tạo luật tại Pháp.

Trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh và Đại sứ Didier Le Bret, Trường Đại học Luật Hà Nội và Quỹ Luật lục địa Pháp ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về việc thành lập Trung tâm Pháp luật Pháp đặt tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Ngoài ra, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam và Hội đồng Công chứng tối cao Pháp cũng đã ký mới Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 – 2029 trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh và Đại sứ Didier Le Bret.

Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam và Hội đồng Công chứng tối cao Pháp cũng đã ký mới Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 – 2029 trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh và Đại sứ Didier Le Bret.

Việc ký kết các văn kiện hợp tác nhân dịp này tiếp tục khẳng định truyền thống hợp tác lâu dài, tin cậy và hiệu quả giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp; đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới, đáp ứng yêu cầu phát triển và ưu tiên của mỗi nước trong giai đoạn hiện nay.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành quả hợp tác đã được vun đắp trong hơn ba thập kỷ qua, các văn kiện được ký kết sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan tư pháp, cơ sở đào tạo, nghiên cứu và tổ chức nghề nghiệp pháp luật của hai nước, góp phần cụ thể hóa các định hướng mà Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Pháp đã thống nhất, đưa hợp tác pháp luật và tư pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp.