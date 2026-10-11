Triển khai hiệu quả nhiều giải pháp, xây dựng Hòa Khánh thành 'phường không ma túy'

Đối mặt với thử thách lớn, lực lượng Công an phường Hòa Khánh đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “phường không ma túy” vào năm 2028.

Áp lực từ địa bàn trọng điểm

Trung tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Công an phường Hòa Khánh, cho biết với đặc thù dân cư biến động mạnh, tập trung đông lao động tự do, sinh viên và người thuê trọ, Hòa Khánh được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy loại III (xét duyệt năm 2025). Từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn phường xảy ra 38 vụ, tội phạm về ma túy ghi nhận 47 vụ với 55 đối tượng.

Công an phường Hòa Khánh trước ca tuần tra đêm đảm bảo ANTT.

Trước thực trạng đó, Công an phường Hòa Khánh đã chủ động bám sát cơ sở, liên tục rà soát, lập hồ sơ quản lý chặt chẽ người nghiện và người sau cai. Tiêu biểu là đợt cao điểm 45 ngày đêm đấu tranh phòng, chống ma túy (từ 5/8 đến 20/9), lực lượng Công an phường đã tung toàn lực, triển khai đồng bộ các mũi nhọn nghiệp vụ.

Mở rộng diện xét nghiệm tại các bến xe, nhà trọ, cơ sở lưu trú, lực lượng Công an phường đã thực hiện hơn 1.500 lượt test nhanh ma túy, qua đó phát hiện 64 trường hợp dương tính (vượt 6% chỉ tiêu); lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc 22 đối tượng (vượt 175%); đồng thời đấu tranh, bắt giữ 12 vụ với 20 đối tượng phạm tội về ma túy (vượt 50% chỉ tiêu).

Công an phường Hòa Khánh kiểm tra hành chính tại một dãy trọ trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: Đợt cao điểm đã minh chứng cho tinh thần quyết liệt của tập thể đơn vị, phát huy tối đa vai trò nòng cốt theo phương châm “06 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả). Tuy nhiên, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, lực lượng Công an luôn ý thức rõ những thách thức từ dòng biến động dân cư và thủ đoạn tinh vi lợi dụng không gian mạng của tội phạm, từ đó tuyệt đối không lơi lỏng, chủ quan.

Xây dựng “phường không ma túy” theo lộ trình

Không dừng lại ở những kết quả mang tính thời điểm, Công an phường Hòa Khánh đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường ban hành lộ trình chi tiết và tổ chức hội nghị ký cam kết xây dựng “phường không ma túy” đến năm 2028. Dựa trên nền tảng hiện tại với 8/52 tổ dân phố (TDP) đã đạt tiêu chí, mục tiêu được vạch ra rất cụ thể: đến cuối năm 2026 phấn đấu có 15 TDP đạt tiêu chí (gần 30%); cuối năm 2027 nâng lên 43/52 TDP (82%); và đến năm 2028 sẽ phủ kín 100% với 52/52 TDP không ma túy.

Các cơ quan thuộc Đảng bộ phường Hòa Khánh ký kết thi đua xây dựng phường không ma túy.

Lực lượng Công an phường Hòa Khánh tổ chức test ma túy ngẫu nhiên cho khách trong cơ sở karaoke.

Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, theo Trung tá Nguyễn Duy Ngọc, lực lượng Công an phường Hòa Khánh chủ động thực hiện song song hai mũi giáp công: Chặt đứt “nguồn cầu” thông qua việc kiểm danh, kiểm diện, xét nghiệm định kỳ, đột xuất, đưa đi cai nghiện triệt để các trường hợp đủ điều kiện; và bóp nghẹt “nguồn cung” bằng cách quản lý chặt chẽ các tuyến, địa bàn trọng điểm, cơ sở kinh doanh có điều kiện, truy xét tận gốc không để hình thành tụ điểm phức tạp mới. Đồng thời, dữ liệu dân cư về ma túy luôn được cập nhật đảm bảo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”.

Song song với các biện pháp nghiệp vụ, công tác xây dựng phong trào, các mô hình trong đảm bảo ANTT được chú trọng để huy động sức mạnh tối đa của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là ma túy.

Công an phường Hòa Khánh kiểm tra và test nhanh ma túy tại một cơ sở game online.

Nhiều mô hình tự quản hoạt động hiệu quả tiếp tục được duy trì như mô hình “TDP trong thời đại số - Kết nối thông tin an ninh, trật tự qua nền tảng Zalo” hay hệ thống “Camera an ninh” phủ kín các khu dân cư. Thông qua công nghệ, mọi tin báo của người dân được tiếp nhận và xử lý nhanh chóng, tạo nên một “lưới lọc” an ninh khép kín từ cơ sở.

Phường Hòa Khánh (Đà Nẵng) được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập các phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) và xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) thuộc TP Đà Nẵng cũ. Phường Hòa Khánh có diện tích tự nhiên gần 41km2, quy mô dân số lên tới khoảng 140.000 nhân khẩu, trong đó gần 45.000 nhân khẩu tạm trú.