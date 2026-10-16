Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80, phát triển công nghiệp văn hoá, kinh tế sáng tạo

Trung ương yêu cầu triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hoá Việt Nam; phát triển công nghiệp văn hoá, kinh tế sáng tạo; bảo tồn, phát huy di sản gắn với phát triển du lịch. Ảnh: T.T

Tại Kết luận số 106-KL/TW, Trung ương yêu cầu chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tập trung chăm lo cho người có công, đối tượng chính sách, nhất là trong dịp lễ, tết; phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; triển khai quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong trường học. Phòng, chống thiên tai; giữ vững quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại và truyền thông chính sách.

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2027, liên quan đến nội dung văn hoá – xã hội, Trung ương yêu cầu tạo chuyển biến căn bản, thực chất về phát triển văn hoá, xã hội, y tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hoá Việt Nam; phát triển công nghiệp văn hoá, kinh tế sáng tạo; bảo tồn, phát huy di sản gắn với phát triển du lịch.

Triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất, tập trung nguồn lực đến cơ sở, đúng địa bàn, đúng đối tượng, giải quyết những nhu cầu thiết yếu của người dân; nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Thực hiện tốt chính sách đối với người có công; tổ chức trang trọng kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; tập trung cho Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đầu tư hệ thống xét nghiệm ADN. Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW, chuyển mạnh từ tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khoẻ toàn diện.

Thực hiện khám sức khoẻ định kỳ, sàng lọc miễn phí; củng cố y tế cơ sở, y tế dự phòng. Đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở công nhân, phấn đấu hoàn thành trên 176 nghìn căn hộ trong năm 2027. Phát triển thị trường lao động hiện đại, chuyển lao động phi chính thức sang chính thức; mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Trung ương cũng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội. Kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thông tin xấu, độc.

Phát huy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng công tác dân vận; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ ở cơ sở. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể nhân dân trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chú trọng công tác truyền thông chính sách, ngay từ khâu xây dựng chủ trương.

Trung ương đồng ý với kế hoạch năm 2027, phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 10% trở lên; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%; phấn đấu thu NSNN năm 2027 tăng khoảng 9,1% so với thực hiện năm 2026.

Để bảo đảm sự chủ động, linh hoạt trong điều hành, đồng ý chủ trương dự kiến cân đối NSNN năm 2027, trong đó bố trí dự toán ngân sách trung ương để bổ sung nguồn tích luỹ cải cách tiền lương; phương án phân chia tỉ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đối với 4 khoản thu thuế (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường).

Cho phép đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2027 của Trung ương và địa phương theo dự toán điều chỉnh trong trường hợp có biến động hoặc ban hành thêm các chính sách tác động tới thu NSNN.

Thực hiện nghiêm Kết luận số 18-KL/TW, Nghị quyết số 79-NQ/TW, không ban hành thêm các quy định về tỉ lệ % bố trí chi NSNN cho các ngành, lĩnh vực; giao Đảng uỷ Chính phủ rà soát, kiến nghị điều chỉnh.

Trong dự toán NSNN năm 2027, tiết kiệm ngay khi phân bổ ngân sách từ đầu năm 5% chi đầu tư công để bổ sung cho các dự án trọng điểm, cấp thiết và 10% chi thường xuyên (ngoài tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương, các khoản chi lương, có tính chất tiền lương và các khoản chi cho con người) để bổ sung nguồn chi an sinh xã hội.