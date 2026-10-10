Triển khai hiệu quả hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia

Đánh giá cao những kết quả tích cực của hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha nhấn mạnh những kết quả đó chính là nỗ lực của hai Nhà nước, hai Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha.

Quang cảnh hội kiến.

Trong chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha đã thay mặt Chính phủ hai nước ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về việc bảo vệ và phát huy các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Campuchia.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha cùng các đại biểu.

Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực, gồm: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế, khu vực và các sự kiện do mỗi bên tổ chức; triển khai xây dựng, ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2027; tăng cường hợp tác quân binh chủng, lịch sử quân sự; hợp tác đào tạo, quân y, hậu cần.

Nhấn mạnh năm 2027 là dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập ngoại giao Việt Nam-Campuchia, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai Bộ Quốc phòng có những hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa tình đoàn kết và sự gắn bó giữa hai dân tộc; bày tỏ mong muốn đất nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân Campuchia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

Đại tướng Tea Seiha cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Campuchia trong đào tạo nguồn nhân lực. Đánh giá cao nền công nghiệp quốc phòng của Việt Nam, và vui mừng mong chờ đến dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 tổ chức vào tháng 12 tới tại Hà Nội.

Theo kế hoạch, từ ngày 13 đến 15-10, Đại tướng Tea Seiha sẽ sang thăm chính thức Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba bộ trưởng và chứng kiến Diễn tập chung Phòng thủ dân sự ứng phó với siêu bão giữa quân đội ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào.