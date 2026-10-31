Triển khai hiệu quả hệ thống hành chính công chủ động

Theo đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện. Việc đánh giá kết quả không chỉ căn cứ vào đăng ký danh mục dịch vụ, hoàn thành kết nối kỹ thuật hay phát hành thông báo, mà phải đo lường cụ thể đối tượng, tỷ lệ tiếp cận, kết quả xử lý và các trường hợp chưa được phục vụ.

Đồng thời ưu tiên đưa vào vận hành các dịch vụ đáp ứng điều kiện về dữ liệu, nghiệp vụ, pháp lý và an toàn thông tin; đồng thời tập trung tháo gỡ vướng mắc trong kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dịch vụ công liên thông, triển khai khai sinh chủ động, mở rộng dịch vụ y tế và đồng hành với doanh nghiệp.

UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì theo dõi việc kết nối, chia sẻ dữ liệu. Trung tâm IOC phối hợp Viettel Đà Nẵng hoàn thiện bộ chỉ số, công bố kết quả phù hợp; Viettel Đà Nẵng bố trí đầu mối nghiệp vụ, kỹ thuật hỗ trợ trực tiếp các cơ quan, địa phương, cập nhật tiến độ và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn.