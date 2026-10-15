Triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia, không để gián đoạn chính sách

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị, sáng 15-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thông tin tại hội nghị cho biết, triển khai Nghị quyết số 46/2026/QH16 phê duyệt chủ trương đầu tư CTMTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 367/2026/NĐ-CP quy định cụ thể nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện chương trình; đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1966/QĐ-TTg kiện toàn BCĐ ở Trung ương và định hướng kiện toàn BCĐ ở các địa phương.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, việc hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình thống nhất là tổ chức lại cách quản lý, điều hành và thực hiện. Khuôn khổ mới trao quyền nhiều hơn cho địa phương nhưng đòi hỏi trách nhiệm cao hơn, đơn giản hóa thủ tục nhưng kỷ luật tài chính phải chặt chẽ hơn.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, CTMTQG sau tích hợp có phạm vi rất rộng, tích hợp nhiều mục tiêu, lĩnh vực, đối tượng, nguồn lực, liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, nhất là khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các nhóm yếu thế, đối tượng chính sách. Yêu cầu đặt ra là phải tổ chức thực hiện thống nhất, liên tục, không để việc chuyển sang chương trình mới làm gián đoạn chính sách, nhiệm vụ và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Với phương châm "đồng bộ chính sách - thống nhất hành động", lấy người dân làm chủ thể, Thủ tướng đề nghị tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm một số nội dung. Trong đó, việc tích hợp các CTMTQG phải tạo chuyển biến thực chất trong quản lý, giảm đầu mối, giảm thủ tục, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực; bảo đảm không làm thay đổi, thu hẹp mục tiêu, phạm vi, đối tượng thụ hưởng, quyền lợi và mức độ ưu tiên đã được Quốc hội quyết định; không làm gián đoạn nhiệm vụ, chính sách trong quá trình chuyển tiếp.

Cùng với đó, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với nguồn lực, điều kiện thực thi và kiểm tra, giám sát; tăng quyền chủ động, sáng tạo của địa phương theo nguyên tắc địa phương quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả.

Thủ tướng chỉ rõ, tập trung nguồn lực Nhà nước để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những nhiệm vụ thiết yếu tác động trực tiếp đến đời sống người dân (như nước sinh hoạt, đất ở, đất sản xuất, bảo đảm đời sống cho người dân), địa bàn khó khăn, đối tượng yếu thế; không đầu tư dàn trải, trùng lặp; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện chương trình.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương của các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 chuyển sang thực hiện năm 2026 (tỷ lệ thực hiện, giải ngân hiện còn thấp, đạt khoảng 39%); chủ động huy động vốn đối ứng của địa phương, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, phát huy tín dụng chính sách, tín dụng thương mại, nguồn lực doanh nghiệp, hợp tác xã, cộng đồng dân cư.

Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm triển khai hiệu quả chương trình, góp phần xây dựng nông thôn mới hiện đại, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế bền vững và bảo đảm an sinh xã hội, phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau.