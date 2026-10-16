Chiều 16-10, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương để nghe báo cáo kết quả rà soát, hoàn thiện danh mục nhiệm vụ, dự án và phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo báo cáo, giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến trên địa bàn tỉnh có 469 dự án đầu tư công thuộc chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai, với tổng kinh phí hơn 3.300 tỷ đồng. Qua rà soát, mới chỉ có 103 dự án đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

Tại hội nghị, các sở, ngành, địa phương đã tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án thuộc chương trình.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo xã Bác Ái phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Trịnh Minh Hoàng yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện danh mục nhiệm vụ, dự án và phương án phân bổ vốn, bảo đảm phù hợp với quy định và điều kiện thực tế, làm cơ sở triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đối với các dự án dự kiến triển khai trong năm 2026, đồng chí yêu cầu các đơn vị chuyên môn rà soát, bóc tách danh mục, ưu tiên lựa chọn những công trình đủ điều kiện áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc mua sắm trực tiếp. Sở Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể cho các địa phương chậm nhất ngày 19-10.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát kỹ danh mục dự án, kiên quyết loại bỏ tình trạng trùng lặp giữa danh mục đầu tư công trung hạn với các hợp phần của chương trình. Đối với những dự án không còn khả năng triển khai hoặc không có khả năng sử dụng hết vốn được giao, các đơn vị phải báo cáo rõ để đề xuất phương án xử lý, chuyển nguồn hoặc trả lại vốn theo quy định; không để xảy ra tình trạng giữ vốn nhưng chậm triển khai, kéo dài đến cuối năm, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chung.

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ nghiên cứu thành lập các tổ công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, giám sát tại địa phương trong quá trình triển khai các dự án năm 2026, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia.

Quang cảnh cuộc họp.