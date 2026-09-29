Triển khai hiệu quả các phong trào, chăm lo sinh kế cho người dân

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 9 tháng năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV, vào chiều 29/9, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được, nhất là trong công tác vận động Nhân dân, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết.

Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2026, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động sát với thực tế địa phương; đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ môi trường, chăm lo người nghèo và hỗ trợ sinh kế bền vững.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, hội viên; khai thác hiệu quả các nền tảng số để tăng cường tương tác, chủ động tiếp nhận và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 9 tháng năm 2026, công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực.

Toàn tỉnh tổ chức 57.455 cuộc tuyên truyền, thu hút gần 835.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử và mạng xã hội, tạo sức lan toả sâu rộng.

Mặt trận các cấp đã phối hợp tổ chức 2.499 cuộc tiếp xúc cử tri với 155.027 đại biểu và cử tri tham dự, ghi nhận 5.729 lượt ý kiến; chủ trì, phối hợp tổ chức gần 800 cuộc giám sát.

Đồng chí Võ Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, trình bày dự thảo báo cáo công tác Mặt trận 9 tháng năm 2026.

Đối với công tác an sinh xã hội, Quỹ “Vì người nghèo” tiếp nhận hơn 63 tỷ đồng. Qua đó, tỉnh hỗ trợ xây dựng 79 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 9 căn, tổng kinh phí 4,6 tỷ đồng; hoàn thành xây dựng 1.069 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, với tổng kinh phí 80,72 tỷ đồng.

MTTQ các cấp duy trì, xây dựng 184 mô hình tự quản về an ninh trật tự, 99 mô hình về an toàn giao thông, 217 mô hình “Tự hào dùng hàng Việt” và nhân rộng mô hình “Chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt”.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong quý IV/2026, Mặt trận các cấp sẽ triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; vận động xây dựng, sửa chữa nhà ở và hỗ trợ sinh kế cho người dân; đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”; tăng cường tiếp nhận, xử lý và phản hồi ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau Nguyễn Thị Ngọc Thuý phát biểu tham luận về việc nhân rộng mô hình “Chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, chia sẻ nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả từ thực tiễn cơ sở, nhất là việc tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại và xử lý rác thải; phát huy vai trò tự quản của Nhân dân trong xây dựng khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”./.