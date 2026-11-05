Triển khai hiệu quả các giải pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm

Đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền, cần chủ động rà soát phương án điều chỉnh giá, đánh giá đầy đủ tác động đến CPI, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân; cân nhắc kỹ thời điểm, mức độ điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với diễn biến thị trường, mục tiêu kiểm soát lạm phát và quy định pháp luật.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng thiên tai, bão lũ và mùa cao điểm lễ, Tết để tăng giá bất hợp lý.

UBND tỉnh yêu cầu không để bị động, bất ngờ trước những biến động bất thường của thị trường - Ảnh: N.L.M

UBND tỉnh cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá; rà soát, điều chỉnh giá bán phù hợp với biến động của các yếu tố hình thành giá, nhất là khi chi phí đầu vào giảm, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thống kê tỉnh và các sở, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến CPI, tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh; phân tích, đánh giá nguyên nhân biến động giá, nhất là đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá tăng cao hoặc tác động lớn đến CPI; kịp thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp quản lý, điều hành giá phù hợp nhằm góp phần kiểm soát lạm phát.

Sở Công Thương theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả xăng dầu, khí hóa lỏng, điện, các mặt hàng năng lượng và hàng hóa thiết yếu thuộc phạm vi quản lý; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung hoặc găm hàng chờ tăng giá. Đặc biệt, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm, Tết Nguyên đán năm 2027 và trong các tình huống thiên tai, bão lũ.