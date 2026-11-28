Ngày 18/11/2026, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Thành Hưng (thứ 3, bên phải sang) kiểm tra, chỉ đạo tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra cho các tuyến đường bộ phía nam thành phố. Ảnh: CÔNG TÚ

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Ngọc Thanh cho biết, ngành chức năng đã đề nghị Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung; các ban quản lý dự án trực thuộc thành phố; phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở; đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, đường thủy nội địa cùng các đơn vị thi công, giám sát công trình sửa chữa trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa chủ động, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp ứng phó với mưa lớn nêu tại Công văn số 16719/SXD-HTGT ngày 10/9/2026 của Sở Xây dựng.

Ngành chức năng lưu ý các cơ quan, đơn vị không được lơ là, chủ quan; tổ chức trực ban theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến của mưa lũ.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó với tinh thần quyết liệt, từ sớm, từ xa để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; kịp thời tổ chức khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Các bên liên quan thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của các cầu được thiết kế và đưa vào khai thác đã lâu tại khu vực lòng sông, suối có nguy cơ xói lở, nước lũ dâng cao, nhất là tại các vị trí có cây trôi, dòng chảy xiết nhằm kịp thời phát hiện tình trạng hư hỏng, dịch chuyển gối cầu, dao động lớn (nếu có) để cảnh báo, phân luồng giao thông, hạn chế phương tiện hoặc cấm cầu khi cần thiết.

Trung tâm Quản lý hạ tầng thành phố Đà Nẵng lưu ý các nhiệm vụ liên quan đến hồ chứa nước Nam Mỹ (phường Hải Vân) theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công điện số 07/CĐ-UBND.