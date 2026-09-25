Triển khai hệ thống trực tuyến phục vụ phân loại chất thải rắn

Theo đó, hệ thống sẽ kết nối giữa hộ gia đình có chất thải tái chế và lực lượng thu gom. Sau khi thực hiện phân loại tại nguồn, người dùng đăng ký loại, số lượng chất thải như: nhôm, lon, sắt, giấy, nhựa và các loại chất thải tái chế khác; đồng thời lựa chọn thời gian thu gom phù hợp để lực lượng thu gom tiếp nhận và đến thu gom theo lịch đăng ký. Việc này sẽ tạo điều kiện để hoạt động phân loại, thu gom chất thải tái chế được thực hiện thường xuyên, thuận tiện, thay vì chỉ tập trung trong các đợt cao điểm.

Dự kiến trong tháng 10, Thành đoàn sẽ tổ chức hội nghị tập huấn bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến cho cán bộ Đoàn, Hội được phân công phụ trách công tác bảo vệ môi trường, chuyển đổi số; cán bộ Đoàn cơ sở; cá nhân phụ trách các đội hình thanh niên tình nguyện, các mô hình bảo vệ môi trường; đoàn viên, hội viên, thanh niên và lực lượng trực tiếp tham gia triển khai mô hình dân vận khéo Phân loại chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử dụng tại nguồn.