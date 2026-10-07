Triển khai gói hỗ trợ doanh nghiệp thương mại điện tử cho 126 xã, phường của Hà Nội

Gian hàng Thủ công mỹ nghệ làng nghề trong chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô." (Ảnh: Tiktok Shop)

Ngày 7/10, TikTok Shop, Sở Công thương Hà Nội chính thức công bố chương trình "Hà Nội Vươn Mình." Chương trình hướng đến triển khai mô hình "Xã, Phường Thương Mại Điện Tử" trên địa bàn 126 xã, phường của Thủ đô.

Theo đó, doanh nghiệp và tiểu thương Thủ đô gia nhập TikTok Shop trong Quý 4/2026 có cơ hội nhận gói hỗ trợ lên đến 200 triệu đồng/đơn vị. Gói hỗ trợ bao gồm chương trình miễn phí hoa hồng và phí giao dịch trong 60 ngày dành cho nhà bán hàng mới, đặc biệt là cộng đồng nhà bán hàng OCOP, nông sản và sản phẩm làng nghề truyền thống.

Ngân sách cũng sẽ được phân bổ thành các gói tín dụng quảng cáo, voucher ưu đãi và các chiến dịch thúc đẩy tiêu thụ mùa mua sắm cuối năm dành riêng cho khu vực Hà Nội.

"Hà Nội Vươn Mình" được khởi xướng trong bối cảnh Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên năm 2026, trong đó, việc thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được coi là động lực quan trọng. Theo Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 5/3/2026 về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026-2030, thành phố phấn đấu đến năm 2030 có 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh trên thương mại điện tử.

Theo đó, "Hà Nội Vươn Mình" đặt mục tiêu đóng góp trực tiếp vào các mục tiêu về phát triển thương mại điện tử và kinh tế số trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, hỗ trợ cho chương trình "Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô" và xây dựng kênh TikTok “OCOP Hà Nội” là hai nội dung hợp tác trọng tâm giữa Sở Công Thương Hà Nội và Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop.

Với hợp tác này, các bên sẽ phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và tiểu thương tại các xã, phường của Hà Nội về xây dựng nội dung và bán hàng trên TikTok Shop.

Đồng thời, TikTok Shop cũng đồng hành cùng từng phường, xã của thành phố xác định các sản phẩm tiềm năng, nuôi dưỡng mạng lưới nhà sáng tạo địa phương, giúp đưa câu chuyện sản phẩm, nghề truyền thống và văn hóa bản địa đến với người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok Shop, chia sẻ: Với ‘Hà Nội Vươn Mình’ chúng tôi muốn phát triển nội lực thương mại điện tử từ hạt nhân phường, xã, giúp người dân làm chủ cách kể câu chuyện sản phẩm, kết nối với khách hàng và mở rộng kinh doanh. Gói hỗ trợ mùa cuối năm là bước tiếp sức để người bán bắt đầu, mục tiêu dài hạn là hình thành nội lực kinh doanh số tại địa phương."

Trên địa bàn xã Phượng Dực (Hà Nội), mô hình đã được thử nghiệm từ tháng 6/2026 qua chương trình “Phượng Dực Vươn Mình”. Đến nay, gần 70 nhà bán hàng tại Phượng Dực đã được đào tạo về kinh doanh trên TikTok Shop; khoảng một nửa bước đầu duy trì hoạt động kinh doanh ổn định hàng tháng. Trong đó, Mây Tre An Phú, cơ sở sản xuất và kinh doanh sản phẩm thủ công từ cỏ tế đặc trưng của địa phương, đã thành công bán ra gần 22.000 sản phẩm chỉ trong 3 tháng trên TikTok Shop.

Tại Bát Tràng, các hoạt động "Bát Tràng Vươn Mình" được triển khai từ tháng 7/2026 cũng đang nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng nghệ nhân. Kinh nghiệm từ hai địa phương trên là cơ sở giúp TikTok Shop hoàn thiện mô hình trước khi từng bước nhân rộng tới các xã, phường còn lại của Thủ đô, phù hợp với thế mạnh sản phẩm và cộng đồng của từng nơi.

Song song với hoạt động đào tạo và hỗ trợ mở gian hàng cho từng xã, phường, TikTok Shop cũng phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội xây dựng kênh TikTok "OCOP Hà Nội."

Kênh được định hướng trở thành điểm chạm nội dung số chính thức của thành phố trên TikTok, góp phần quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, nghệ nhân và cơ sở sản xuất nổi bật của địa phương. Qua nội dung, người xem có thể tìm hiểu câu chuyện, giá trị của sản phẩm và kết nối với gian hàng của các nhà bán hàng đủ điều kiện trên TikTok Shop.

Trong khuôn khổ hợp tác, các bên sẽ hỗ trợ giới thiệu sản phẩm, lan tỏa câu chuyện người làm nghề, tổ chức không gian trưng bày và livestream quảng bá. Kết hợp với nền tảng và hỗ trợ kỹ thuật từ TikTok Shop, sự phối hợp này giúp gắn quảng bá với cơ hội tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh của người dân và doanh nghiệp./.