Triển khai giáo dục STEM không gây quá tải cho học sinh

Trải nghiệm STEM tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu bộ tài liệu giáo dục STEM và giáo dục hướng nghiệp STEM dành cho học sinh phổ thông do Bộ GD&ĐT ban hành; cập nhật những quy định mới tại Thông tư số 86/2026/TT-BGDĐT về tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học trong giáo dục phổ thông.

Nội dung tập huấn cũng tập trung vào các hình thức tổ chức giáo dục STEM, gồm bài học STEM, hoạt động trải nghiệm STEM và nghiên cứu khoa học, kỹ thuật. Qua đó, giúp giáo viên vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển tư duy sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh.

Một nội dung đáng chú ý khác là hướng dẫn tích hợp chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm trong giáo dục STEM, gắn với bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các trường cũng được định hướng khai thác cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo điều kiện thực tế, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.

Điểm nhấn của đợt tập huấn là hướng dẫn các trường đưa giáo dục STEM vào kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện, không gây quá tải cho học sinh, không phát sinh môn học, đầu điểm hay hồ sơ, sổ sách riêng.

Thông qua tập huấn, Sở GD&ĐT hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán làm nòng cốt triển khai, hỗ trợ chuyên môn tại các trường, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục STEM theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.