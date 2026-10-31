Triển khai giáo dục liêm chính, tiết kiệm cho học sinh phổ thông

Tại điểm cầu Gia Lai, tham dự hội nghị có cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh.

Tại điểm cầu Gia Lai, tham dự hội nghị có cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Bạch Dương

Tại hội nghị, Bộ GD&ĐT triển khai Khung nội dung giáo dục liêm chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giáo dục tiết kiệm, chống lãng phí cho học sinh phổ thông theo Quyết định số 2907/QĐ-BGDĐT ngày 5-10-2026.

Khung nội dung hướng đến hình thành, phát triển ở học sinh các phẩm chất trung thực, trách nhiệm, tự trọng, công bằng, tôn trọng pháp luật và bảo vệ lợi ích chung; đồng thời giúp các em biết từ chối, không tham gia, không tiếp tay cho hành vi sai trái và tìm kiếm sự hỗ trợ phù hợp khi cần thiết.

Các nội dung giáo dục được lồng ghép, tích hợp vào môn học và hoạt động giáo dục phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018; triển khai linh hoạt thông qua bài học, thảo luận, tình huống, đóng vai, tranh biện, hoạt động trải nghiệm, dự án và hoạt động Đoàn, Hội, Đội. Khuyến khích các trường tổ chức chuyên đề, diễn đàn, hoạt động ngoại khóa và phát huy sáng kiến của học sinh về liêm chính, tiết kiệm, chống lãng phí.

Đáng chú ý, nội dung này không được tổ chức thành môn học độc lập, không làm phát sinh thời lượng hoặc hình thức đánh giá riêng; không tổ chức bài kiểm tra, đầu điểm hay xếp loại liêm chính riêng đối với học sinh.

Các cơ sở giáo dục chú trọng trách nhiệm nêu gương của cán bộ quản lý, giáo viên; phối hợp với gia đình, cộng đồng trong giáo dục học sinh, tập trung vào chất lượng, hiệu quả và sự tiến bộ của các em, tránh các hoạt động mang tính hình thức.