Triển khai giải pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật trong học sinh, thanh thiếu niên

Công an TP. Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh, xử lý tội phạm và phòng ngừa vi phạm pháp luật trong học sinh, thanh thiếu niên, người thất nghiệp. Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng; Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an); Ban Giám đốc Công an TP. Hải Phòng; đại diện TAND thành phố, VKSND thành phố, Sở Tư pháp và đại diện 114 xã, phường, đặc khu.

Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong học sinh, thanh thiếu niên, người thất nghiệp.

Theo báo cáo, thời gian qua, Công an TP. Hải Phòng đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, qua đó tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm sâu. Tuy nhiên, vi phạm pháp luật trong học sinh, thanh thiếu niên và người thất nghiệp vẫn tiềm ẩn phức tạp. Đến nay, Công an thành phố đã đưa vào quản lý 2.511 đối tượng thuộc diện thanh thiếu niên hư. Trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an thành phố phát hiện và xử lý 75 vụ với 225 đối tượng chưa thành niên vi phạm pháp luật. Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm mang theo hung khí nguy hiểm, điều khiển xe độ chế chạy tốc độ cao, gây rối trật tự công cộng, cùng các vi phạm bộc phát do tác động tiêu cực từ không gian mạng và lối sống lệch chuẩn đang là hồi chuông cảnh báo lớn đối với công tác quản lý xã hội.

Trước thực trạng trên, thành phố tập trung triển khai các giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn và nguy cơ; chú trọng hỗ trợ, tạo điều kiện để học sinh, thanh thiếu niên, người thất nghiệp, công nhân, người lao động có môi trường học tập, làm việc, sinh hoạt lành mạnh; tăng cường tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, hướng nghiệp, tư vấn, hỗ trợ việc làm; chủ động phát hiện, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở…

Trung tướng Trần Hồng Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đỗ Thành Trung và Trung tướng Trần Hồng Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự biểu dương Công an thành phố trong việc chủ động, tích cực tham mưu tổ chức hội nghị chuyên đề có ý nghĩa quan trọng này. Đồng thời nhấn mạnh, công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong học sinh, thanh thiếu niên, người thất nghiệp cần chuyển mạnh tư duy từ xử lý sang chủ động phòng ngừa, lấy phòng ngừa xã hội làm nền tảng, chủ động ngăn chặn vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, học sinh từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, thế hệ trẻ chính là nguồn lực trí tuệ, lực lượng lao động kế cận và là chủ nhân tương lai của thành phố. Việc chăm lo, giáo dục, rèn luyện và bảo vệ môi trường sống lành mạnh cho thanh thiếu niên không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là trách nhiệm chiến lược, lâu dài của cả hệ thống chính trị.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng giao Công an thành phố chủ trì phối hợp rà soát, phân loại, quản lý chặt chẽ các nhóm đối tượng có nguy cơ; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi gây rối trật tự công cộng, đua xe, sử dụng hung khí và vi phạm trên không gian mạng. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, học sinh, tập trung phòng ngừa, kiềm chế và khắc phục từ sớm những yếu tố có thể dẫn đến vi phạm.

Đối với công tác tuyên truyền giáo dục, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục học sinh; chủ động rà soát, nắm bắt nguy cơ nghỉ học, bỏ học; đẩy mạnh giáo dục kỹ năng số, pháp luật, văn hóa ứng xử trên môi trường mạng; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội.