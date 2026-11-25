Theo đó, Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, hội chợ, phiên chợ hàng Việt, chương trình khuyến mại tập trung, kích cầu tiêu dùng và kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm đặc sản vùng miền; khuyến khích doanh nghiệp mở rộng kênh phân phối trực tiếp và trực tuyến, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn ứng dụng công nghệ số trong hoạt động bán hàng để mở rộng thị trường tiêu thụ; triển khai các hoạt động thực hiện Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” nhằm thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt Nam có chất lượng tốt, góp phần mở rộng đầu ra cho sản xuất trong nước và tăng năng lực cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu.

Đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn mở rộng các điểm bán hàng bình ổn thị trường, tổ chức các chuyến bán hàng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, chuẩn bị tốt nguồn hàng chính sách, hàng hỗ trợ và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng phục vụ Tết để cung ứng sớm và đầy đủ cho nhân dân các vùng nêu trên.

Đặc biệt chú trọng công tác cung ứng hàng hóa cho các vùng bị thiệt hại do thiên tai với giá cả hợp lý, chất lượng bảo đảm.

Các địa phương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường, chú trọng kiểm tra về giá, chất lượng sản phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý trên địa bàn.

Mặt khác, tổ chức hội chợ xuân, các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh trên địa bàn; kết hợp các chương trình du lịch, sự kiện văn hóa, thể thao với các chương trình kích cầu tiêu dùng cho các mặt hàng đặc sản, truyền thống của địa phương dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.