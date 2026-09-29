Triển khai giải pháp đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà

Đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Điện Biên.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Bộ Công Thương tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg, góp phần tăng cường tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả và thúc đẩy phát triển ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ. Đây được xác định là một trong những giải pháp nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện và giảm áp lực cho hệ thống điện.

Bộ Công Thương đồng thời phổ biến, hướng dẫn các quy định về phát triển ĐMTMN đối với tổ chức, cá nhân theo Nghị định số 58/2025/NĐ-CP và Nghị định số 243/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Nội dung hướng dẫn tập trung vào các quy định liên quan đến đầu tư, lắp đặt, vận hành hệ thống ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật.

Theo báo cáo, giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh Điện Biên được phân bổ tổng công suất tăng thêm 50MW ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ. Đến nay, toàn tỉnh có 192 khách hàng lắp đặt, với tổng công suất 2.384,54kWp; số lượng và công suất đăng ký có xu hướng tăng, chủ yếu ở nhóm khách hàng sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ. Tỉnh đang khuyến khích phát triển ĐMTMN tại cơ quan công sở, trường học, bệnh viện.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg, tập trung phát triển ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu sử dụng điện. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân nắm rõ các quy định về đầu tư, lắp đặt, vận hành hệ thống ĐMTMN theo quy định của pháp luật.

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Công Thương tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương và người dân trong quá trình triển khai; các địa phương chủ động rà soát tiềm năng, nhu cầu sử dụng điện, khuyến khích phát triển ĐMTMN tại cơ quan công sở, trường học, bệnh viện và các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Việc phát triển phải bảo đảm an toàn hệ thống điện, tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời gắn với mục tiêu tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả và bảo đảm an ninh năng lượng.