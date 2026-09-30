Triển khai giải pháp bảo đảm khoảng cách an toàn trong giao thông

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn, đơn vị quản lý, tập trung vào 4 nhóm giải pháp trọng tâm. Phòng Quản lý, tổ chức giao thông chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT quy định tốc độ thiết kế, tốc độ khai thác và khoảng cách an toàn xe cơ giới tham gia giao thông; đồng thời sửa đổi, bổ sung Thông tư số 51/2024/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT. Phòng Pháp chế - Đấu thầu phối hợp, đôn đốc tiến độ. Phòng Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế rà soát, đề xuất sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nhằm bảo đảm giao thông an toàn.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Phòng Quản lý, tổ chức giao thông tham mưu văn bản làm việc với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) trước ngày 2/10/2026 để thu thập danh sách các vị trí, đoạn tuyến cao tốc áp dụng xử phạt vi phạm khoảng cách an toàn. Phòng Quản lý vận tải tham mưu văn bản đề nghị các Sở Xây dựng và cơ sở đào tạo lái xe đưa các tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn trên đường cao tốc và đường bộ vào chương trình đào tạo chi tiết và hoàn thành trước ngày 30/9/2026.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu Phòng Quản lý, tổ chức giao thông phối hợp hướng dẫn các Sở Xây dựng địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về quy định khoảng cách an toàn giao thông; đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô, Hiệp hội An toàn giao thông phổ biến các quy định đến hội viên trước ngày 2/10/2026. Các Khu Quản lý đường bộ phát hành tờ rơi tại các trạm dừng nghỉ trên cao tốc trước ngày 15/10/2026. Các Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ đường bộ nghiên cứu bổ sung chỉ dẫn về khoảng cách an toàn trên hệ thống biển báo điện tử trong quý IV/2026...