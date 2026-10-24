Triển khai giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027 - 2030

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách trước mắt để bảo đảm cung ứng đủ điện năm 2027. Chỉ đạo, đôn đốc các bộ, cơ quan và địa phương tập trung phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu tại các hộ gia đình, cơ quan, công sở, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Khuyến khích lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) nhằm giảm phụ tải giờ cao điểm và tăng khả năng tự chủ nguồn điện tại chỗ. Trong đó, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu cho từng địa phương, lấy kết quả làm chỉ tiêu quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương; hoàn thành trước ngày 30/10/2026...

Bộ Công Thương triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2028 - 2030 và các năm tiếp theo. Trong đó, rà soát các dự án nguồn điện, lưới truyền tải điện đã, đang và cần phải triển khai đầu tư trong thời gian tới để thống nhất danh mục các dự án giao cho các tập đoàn nhà nước phải đảm nhận để bảo đảm mục tiêu cung ứng đủ điện.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo khẩn trương ban hành chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ theo khoản 2 Điều 22 Luật Điện lực, hoàn thành trong tháng 12/2026.

Chỉ đạo triển khai nhanh thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư; kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện các dự án đúng tiến độ cam kết; không buông lỏng quản lý sau khi cấp phép, xử lý nghiêm đối với các nhà đầu tư chây ì, vi phạm; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu dự án có trong quy hoạch không được triển khai hoặc triển khai mà không đưa vào vận hành khai thác đúng tiến độ.