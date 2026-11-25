Các đại biểu dự tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được giới thiệu về chiến dịch “Không một mình” và chương trình an toàn số học đường; trang bị kiến thức nhận diện nguy cơ xâm hại trẻ em trên môi trường mạng từ các hoạt động tiếp xúc, kết nối, giao tiếp, nội dung và hành vi trên không gian mạng. Trong đó, tập trung nhận diện các nguy cơ liên quan đến xâm hại trực tuyến, tiêu dùng, giao dịch, trục lợi và những rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, chương trình chú trọng hướng dẫn các kỹ năng phòng ngừa, tự bảo vệ và chủ động giáo dục an toàn trên không gian mạng; kỹ năng tiếp nhận thông tin, lắng nghe khi trẻ em tiết lộ việc bị xâm hại; kỹ năng hỗ trợ, xử lý, can thiệp ban đầu, khắc phục hậu quả, hỗ trợ phục hồi và phòng ngừa nguy cơ tái diễn. Các đại biểu cũng được hướng dẫn sử dụng học liệu chính thức, thiết kế hoạt động giáo dục phù hợp với từng cấp học và phối hợp giữa nhà trường, gia đình, lực lượng Công an trong bảo vệ trẻ em.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa ngành giáo dục, chính quyền địa phương, gia đình và nhà trường trong phát hiện, phòng ngừa, hỗ trợ và xử lý kịp thời các nguy cơ xâm hại trẻ em trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh trong thời đại số.