Triển khai Giải chạy trực tuyến vì cộng đồng UpRace 2026

Đông đảo người dân, học sinh sinh viên hưởng ứng chạy tập thể.

Giải chạy được triển khai theo Kế hoạch số 217/KH-HBT ngày 4/9/2026 của Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam, nhằm vận động cộng đồng rèn luyện sức khỏe, chung tay gây quỹ từ thiện, hỗ trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi.

Sau lễ phát động, đông đảo người tham gia đã hưởng ứng phong trào chạy tập thể, hòa chung tinh thần “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026. Những bước chạy không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần thể thao mà còn thể hiện sự sẻ chia, trách nhiệm của cộng đồng đối với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Giải chạy UpRace 2026 diễn ra trong 23 ngày, từ ngày 10/10 đến hết ngày 1/11/2026.

Giải chạy UpRace 2026 diễn ra trong 23 ngày, từ ngày 10/10 đến hết ngày 1/11/2026. Người tham gia có thể chạy hoặc đi bộ tại địa điểm, thời gian phù hợp; kết quả được ghi nhận thông qua ứng dụng UpRace. Quãng đường hợp lệ góp phần tạo nguồn kinh phí hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và triển khai các hoạt động an sinh xã hội.

Thông qua hoạt động này, Ban Tổ chức mong muốn vận động ngày càng nhiều người dân tham gia, hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; lan tỏa tinh thần nhân ái, chung tay xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, không để ai bị bỏ lại phía sau.