Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành cuối tháng 9/2026. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Mức giá dịch vụ phục vụ hành khách nêu trên được áp dụng đối với vé xuất bán kể từ 0 giờ 00 phút ngày 1/10/2026, tính theo giờ địa phương nơi xuất vé.

Các doanh nghiệp triển khai thực hiện đúng mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không Quốc tế Long Thành theo quy định. Đây là yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam gửi các Tổng công ty: Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Quản lý bay Việt Nam (VATM) và các hãng hàng không Việt Nam về việc triển khai thực hiện mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành được Bộ Xây dựng quyết định, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Mức giá dịch vụ phục vụ hành khách nêu trên được áp dụng đối với vé xuất bán kể từ 0 giờ 00 phút ngày 1/10/2026, tính theo giờ địa phương nơi xuất vé.

Đối với hành khách đã xuất vé đi trên chuyến bay có điểm xuất phát tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nhưng sau đó được chuyển đổi điểm xuất phát sang Cảng hàng không quốc tế Long Thành nhằm thực hiện các giải pháp phát triển thị trường vận tải hàng không thì áp dụng mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tại thời điểm xuất vé, không thu bổ sung hoặc hoàn trả phần chênh lệch giá dịch vụ phục vụ hành khách phát sinh do việc chuyển đổi điểm xuất phát của chuyến bay.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cục Hàng không Việt Nam đề nghị VATM thực hiện việc cập nhật mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào Tập thông báo tin tức hàng không Việt Nam (AIP Việt Nam) hoặc Thông tri hàng không Việt Nam (AIC Việt Nam) theo quy định.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) là đầu mối liên hệ, chịu trách nhiệm thông báo, cập nhật thông tin với hệ thống Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế IATA và các hệ thống phân phối toàn cầu khác về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) chịu trách nhiệm triển khai quy định tới các hãng hàng không khai thác chuyến bay đi, đến Việt Nam.