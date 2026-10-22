Dự án Nhà máy điện gió Bắc Giang 2 do các nhà đầu tư Enertrag SE (Cộng hòa Liên bang Đức) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Enertrag Việt Nam thực hiện, công suất thiết kế 55 MW, gồm 9 tua-bin gió, công suất mỗi tua-bin dự kiến từ 5,5 đến 6,3 MW.

Lãnh đạo xã Sơn Động khảo sát thực địa công tác chuẩn bị mặt bằng triển khai dự án Nhà máy Điện gió Bắc Giang 2.

Dự án được triển khai trên địa bàn các xã Sơn Động, Tuấn Đạo và Dương Hưu với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 33 ha. Các hạng mục chính gồm hệ thống tua-bin gió, trạm nâng áp 110 kV, đường dây truyền tải điện và công trình phụ trợ. Theo kế hoạch, dự án dự kiến phát điện thương mại vào quý III/2028.

Để bảo đảm tiến độ, UBND các xã Sơn Động, Tuấn Đạo, Dương Hưu đang tích cực phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan rà soát hồ sơ, khảo sát hiện trạng sử dụng đất, xác định những vị trí cần thực hiện thủ tục thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất. Các địa phương cũng tập trung tuyên truyền để người dân nắm rõ chủ trương, phạm vi thực hiện dự án; thông tin đầy đủ, chính xác những hạng mục liên quan đến diện tích đất do UBND xã và đất của các hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng để phục vụ công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định.

Dự án Nhà máy điện gió Bắc Giang 2 là công trình có quy mô đầu tư lớn, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các xã miền núi, vùng cao nên được cấp ủy, chính quyền phối hợp với chủ đầu tư, các đơn vị liên quan tập trung cao nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, quyết tâm đưa dự án triển khai đúng kế hoạch.