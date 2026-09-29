Triển khai dự án học bổng SEEDS giai đoạn 2026 - 2028 với kinh phí 9,35 tỷ đồng

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: QUỐC TUẤN

Dự án học bổng phát triển giáo dục và kỹ năng SEEDS do Tổ chức Pacific Links Foundation tài trợ, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận và triển khai.

Giai đoạn 2024 - 2026, dự án đã hỗ trợ 184 học sinh với tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng, mức hỗ trợ dao động từ 1 - 45 triệu đồng/học sinh/năm.

Dự án học bổng phát triển giáo dục và kỹ năng SEEDS đã hỗ trợ 184 học sinh trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2024 - 2026. Ảnh: Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố

Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố và Tổ chức Pacific Links Foundation thống nhất ký văn bản thỏa thuận và làm thủ tục đề nghị các ngành chức năng tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt tiếp nhận dự án do Pacific Links Foundation tài trợ vào ngày 12/8/2026. Thời gian thực hiện từ tháng 8/2026 đến tháng 8/2028, với tổng số vốn tài trợ là 9,35 tỷ đồng.

Mục tiêu trong năm học 2026 - 2027 hỗ trợ 470 lượt học sinh, sinh viên; đồng thời hỗ trợ phát triển kỹ năng và định hướng nghề nghiệp, tạo cơ hội đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.