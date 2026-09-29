Triển khai dự án học bổng SEEDS giai đoạn 2026 - 2028 với kinh phí 9,35 tỷ đồng
Sáng 29/9, tại xã Thăng Bình diễn ra hội nghị tổng kết Dự án học bổng hỗ trợ giáo dục và phát triển kỹ năng SEEDS giai đoạn 2024 - 2026 và phối hợp triển khai dự án giai đoạn 2026 - 2028.
Dự án học bổng phát triển giáo dục và kỹ năng SEEDS do Tổ chức Pacific Links Foundation tài trợ, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận và triển khai.
Giai đoạn 2024 - 2026, dự án đã hỗ trợ 184 học sinh với tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng, mức hỗ trợ dao động từ 1 - 45 triệu đồng/học sinh/năm.
Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố và Tổ chức Pacific Links Foundation thống nhất ký văn bản thỏa thuận và làm thủ tục đề nghị các ngành chức năng tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt tiếp nhận dự án do Pacific Links Foundation tài trợ vào ngày 12/8/2026. Thời gian thực hiện từ tháng 8/2026 đến tháng 8/2028, với tổng số vốn tài trợ là 9,35 tỷ đồng.
Mục tiêu trong năm học 2026 - 2027 hỗ trợ 470 lượt học sinh, sinh viên; đồng thời hỗ trợ phát triển kỹ năng và định hướng nghề nghiệp, tạo cơ hội đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/trien-khai-du-an-hoc-bong-seeds-giai-doan-2026-2028-voi-kinh-phi-9-35-ty-dong-3353526.html