Triển khai dự án hỗ trợ chăm sóc trẻ em tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Đồng Nai

Phó Giám đốc Sở Y tế Phạm Thị Mai Hương tặng hoa tri nhân các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành và kết nối thực hiện dự án. Ảnh: Văn Truyên

Theo đó, dự án được triển khai từ tháng 10-2026 đến tháng 5-2027 với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng, được hỗ trợ bởi Công ty TNHH Dow Chemical Việt Nam. Nội dung dự án tập trung vào bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ chăm sóc, tổ chức các hoạt động phát triển cho trẻ và cải thiện một số điều kiện sinh hoạt tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Đồng Nai. Dự án nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và tạo thêm điều kiện để trẻ phát triển về nhận thức, thể chất, tinh thần và kỹ năng.

Cũng trong chương trình, Tổ chức Saigon Children’s Charity cùng nhà tài trợ đã trao tặng một số xe đạp cho trẻ em tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Đồng Nai.