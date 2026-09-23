Triển khai dự án đường hầm Tam Đảo kết nối Thái Nguyên - Phú Thọ

Kỳ họp thông qua 19 nghị quyết.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã xem xét, thảo luận và thông qua 19 nghị quyết về hoàn thiện cơ chế, chính sách, phân bổ và sử dụng các nguồn lực; triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia và mở rộng đầu tư phát triển; quy hoạch, đất đai, lâm nghiệp; bố trí nguồn nhân lực;…

Đặc biệt, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thông qua nghị quyết giao Ủy ban nhân dân tỉnh làm cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường hầm Tam Đảo kết nối tỉnh Thái Nguyên - tỉnh Phú Thọ.

Đường hầm có điểm đầu tuyến kết nối với đường ĐT.261B thuộc địa phận xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên; điểm cuối kết nối với đường quốc lộ QL.2B thuộc địa phận xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ. Tổng chiều dài dự kiến 19,65 km, trong đó chiều dài hầm xuyên núi 2,0 km, tổng vốn dự kiến gần 6.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2026- 2029.

Dự án khi hoàn thành sẽ tăng cường kết nối giao thông, giảm thời gian di chuyển, phát triển du lịch liên kết vùng, xây dựng chuỗi du lịch kết nối Hà Nội - Đại Lải - Tam Đảo - hồ Núi Cốc - ATK Định Hóa - Tân Trào - hồ Ba Bể, theo quy hoạch tỉnh Thái Nguyên và Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, trình bày các Tờ trình tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, ông Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai các nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, kế hoạch, tiến độ thực hiện và xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, ngành rà soát toàn diện tiến độ thực hiện từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, tập trung vào những chỉ tiêu còn thấp, nhiệm vụ còn chậm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, trong đó tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm đạt từ 11% trở lên./.