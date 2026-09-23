Triển khai dự án điện lực, công trình trọng điểm ngành năng lượng

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ nhiệm vụ tại các kế hoạch, công văn về phát triển điện lực, năng lượng và kế hoạch thực hiện điều chỉnh Quy hoạch điện VIII trên địa bàn thành phố.

Sở Công Thương làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các dự án điện lực; tham mưu xử lý nghiêm chủ đầu tư chậm trễ, không triển khai dự án, trường hợp nhà đầu tư không đủ năng lực thì phối hợp Bộ Công Thương có phương án thay thế, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện theo quy định.

Sở Tài chính tham mưu danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư đối với các dự án thuộc quy hoạch; rút ngắn thủ tục hành chính, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Sở Xây dựng rà soát sự phù hợp của các dự án điện với quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc thẩm quyền, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và các quy hoạch có tính chất chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai giải quyết hồ sơ, chấp thuận nhà đầu tư các dự án lưới điện thuộc phạm vi quản lý; rà soát nhu cầu sử dụng điện. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố ưu tiên nguồn lực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án nguồn, lưới điện.