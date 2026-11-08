Triển khai dự án, đề án lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Đại biểu tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào phương án triển khai 3 nội dung trọng tâm gồm: Dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Đồi A1, Đồi F thuộc di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; show diễn thực cảnh trải nghiệm “Điện Biên Phủ - Trận chiến Đồi A1”; Đề án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2026 – 2030; kế hoạch tổ chức Đại nhạc hội “Rực rỡ Điện Biên năm 2026”...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương phát biểu tại cuộc họp.

Theo đó, dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Đồi A1, Đồi F thuộc di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ tập trung cải tạo hệ thống tường rào ranh giới đồi A1; tu bổ cảnh quan đồi A1 giáp đường Hoàng Văn Thái; tu bổ, tôn tạo các tuyến đường chiến hào đồi A1... Đầu tư tuyến cầu trên cao nối đồi A1 sang đồi F; thang máy ngoài trời 2 tầng tiếp cận đỉnh đồi F...

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các nội dung được đề xuất, trong đó trọng tâm là dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Đồi A1, Đồi F thuộc di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ. Các ý kiến cơ bản đánh giá cao phương án thiết kế của đơn vị tư vấn, bảo đảm phù hợp với quy hoạch được phê duyệt và có tính khả thi. Đồng thời, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hệ thống cây xanh, cảnh quan, cải tạo vỉa hè, tạo không gian thông thoáng, hài hòa với tổng thể di tích.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt đóng góp ý kiến vào dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Đồi A1, Đồi F thuộc di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương kết luận nhấn mạnh việc triển khai các dự án, đề án thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch bảo đảm tính đồng bộ, thiết thực, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư và giá trị di sản. Đối với dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Đồi A1, Đồi F, đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, hoàn thiện phương án thiết kế; xác định rõ các hạng mục ưu tiên, phù hợp với nguồn lực và yêu cầu thực tiễn. Trong đó, chú trọng phương án kết nối giao thông trong và ngoài khu di tích, tổ chức các tuyến tham quan thuận lợi, an toàn; đồng thời quan tâm bảo tồn cảnh quan, hệ thống cây xanh và các yếu tố lịch sử hiện hữu, hạn chế tối đa tác động đến không gian, diện mạo di tích.

Đơn vị tư vấn thuyết minh dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Đồi A1, Đồi F thuộc di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất các nội dung chính còn lại, tiếp tục hoàn thiện phương án và xin ý kiến Tỉnh ủy. Trong đó, nghiên cứu tổ chức Đại nhạc hội “Rực rỡ Điện Biên năm 2026” gắn với hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, tạo điểm nhấn văn hóa, nghệ thuật, góp phần quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến với Điện Biên…