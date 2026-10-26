Triển khai đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại Nghệ An

Theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, đợt thu nhận mẫu ADN lần này được triển khai theo kế hoạch của Bộ Công an, tập trung vào thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung dữ liệu ADN, góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình và thân nhân liệt sĩ.

UBND tỉnh Nghệ An giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan phục vụ công tác tìm kiếm.

UBND tỉnh Nghệ An giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, bảo đảm quá trình thu nhận mẫu được diễn ra thuận lợi, thực hiện đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và hiệu quả.

UBND các xã, phường có trách nhiệm thông báo hằng ngày về lịch thu nhận mẫu ADN tại các điểm được phân công thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở đến hết ngày 30/10. Đồng thời, các địa phương phải công khai số điện thoại của trưởng công an cấp xã và phó trưởng công an cấp xã phụ trách để thân nhân liệt sĩ thuận tiện liên hệ, trao đổi thông tin khi cần thiết.

Bên cạnh đó, lịch thu nhận và vị trí các điểm lấy mẫu được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công, đăng tải trên trang thông tin điện tử và các trang mạng xã hội của địa phương, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và chủ động sắp xếp thời gian tham gia.

Việc tiếp tục triển khai đợt thu nhận mẫu ADN lần thứ hai thể hiện nỗ lực của tỉnh Nghệ An trong thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa.

Một trong những nhiệm vụ được tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng là hỗ trợ việc đi lại cho thân nhân liệt sĩ. Chính quyền địa phương được yêu cầu phối hợp với lực lượng Công an xây dựng phương án bố trí phương tiện, đưa 100% thân nhân đã đăng ký đến các điểm thu nhận mẫu ADN và đón trở về an toàn, thuận lợi.

Trước đó, trong đợt thu nhận mẫu ADN diễn ra từ ngày 25/6 đến ngày 1/7, Công an tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị, địa phương đã thu nhận mẫu ADN của 17.831 trường hợp, đạt 89,7% kế hoạch đề ra.

Việc tiếp tục triển khai đợt thu nhận mẫu ADN lần thứ hai thể hiện nỗ lực của tỉnh Nghệ An trong thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, góp phần giải quyết những trường hợp liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Qua đó, từng bước đáp ứng mong mỏi của thân nhân, gia đình liệt sĩ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi và quê hương.