Triển khai đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Theo kế hoạch, thời gian thu nhận mẫu bắt đầu từ 13h30 ngày 7/11/2026 đến 12h ngày 9/11/2026. Đối tượng thu nhận mẫu được xác định theo quan hệ huyết thống dòng mẹ, gồm: mẹ ruột của liệt sĩ, bà ngoại ruột liệt sĩ, anh, chị, em cùng mẹ với liệt sĩ, anh, chị, em ruột của mẹ đẻ liệt sĩ, con của chị gái hoặc em gái mẹ đẻ liệt sĩ, con của chị gái hoặc em gái ruột cùng mẹ đẻ của liệt sĩ, con ruột của liệt sĩ nữ và cháu ngoại của liệt sĩ nữ.

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh đóng gói mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định AND.

Để bảo đảm việc thu nhận mẫu đúng tiến độ, đúng đối tượng và quy trình, Tổ Công tác triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, giá trị nhân văn của chương trình; thông báo rộng rãi thời gian triển khai để thân nhân liệt sĩ biết, chủ động phối hợp tham gia.

Sở Nội vụ rà soát, cung cấp thông tin liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ; chỉ đạo lực lượng chuyên môn cấp xã phối hợp với Công an xã đối chiếu thông tin, vận động thân nhân đủ điều kiện đến thu mẫu tập trung; phối hợp thu mẫu tại nhà đối với các trường hợp ốm đau, không thể đi lại. Sở Tài chính phối hợp tham mưu bố trí kinh phí phục vụ công tác thu nhận mẫu và thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ (nếu có) theo quy định.

Công an tỉnh chủ trì tham mưu, tổ chức triển khai công tác thu nhận mẫu; chỉ đạo rà soát, xác minh thông tin thân nhân liệt sĩ, chuẩn bị nhân lực, phương tiện, thiết bị và phối hợp với đơn vị thu nhận mẫu bảo đảm việc thu nhận, cập nhật thông tin chính xác, đúng quy định. Sở Y tế phối hợp bảo đảm điều kiện chuyên môn, bố trí cán bộ, trang thiết bị hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho thân nhân liệt sĩ trong quá trình thu mẫu.

UBND các xã, phường có trách nhiệm thông báo thời gian, địa điểm thu nhận mẫu đến thân nhân liệt sĩ; bố trí phương tiện hỗ trợ đưa đón, phối hợp tổ chức thu mẫu lưu động tại nhà đối với những trường hợp già yếu, ốm đau, không thể đi lại. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, phối hợp với đoàn công tác của Bộ Công an và Công an tỉnh để quá trình thu nhận mẫu diễn ra thuận lợi, nhanh chóng, đúng đối tượng.

Việc triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Công văn số 9325 về việc phối hợp triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (đợt 2 năm 2026)