Triển khai đồng loạt các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh
Ngay từ đầu năm học mới, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với công an các xã, phường và nhà trường triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.
Trung tá Ngô Văn Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, cho biết: Phòng CSGT đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, kết hợp với kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Công tác tuyên truyền, xử lý liên quan đến học sinh sẽ được thực hiện liên tục trong suốt năm học.
Tuy nhiên, theo số liệu xử lý của Phòng Cảnh sát giao thông, chỉ trong vòng 10 ngày, từ ngày 20 đến 30/9/2026, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản và xử lý hơn 200 học sinh vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Con số cho thấy tình trạng vi phạm ở lứa tuổi này vẫn đáng lưu ý.
Để ngăn ngừa vi phạm, đảm an toàn cho học sinh, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng và nhà trường, phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở, giám sát và hướng dẫn con em chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Bởi ý thức giao thông không chỉ được hình thành từ những buổi tuyên truyền, mà cần bắt đầu từ sự nhắc nhở và làm gương mỗi ngày của chính những thành viên trong gia đình.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/trien-khai-dong-loat-cac-bien-phap-bao-dam-an-toan-giao-thong-cho-hoc-sinh-303661.htm