Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các đồng chí: Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: N.H

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Trị nêu rõ, năm 2026, trong bối cảnh tổ chức bộ máy ngành Thuế đã được kiện toàn theo mô hình tổ chức mới gắn với việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Thuế tỉnh Quảng Trị tiếp tục tập trung ổn định tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiệm vụ quản lý thuế được thực hiện thống nhất, thông suốt.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.H

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.H

Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến ngày 13/11/2026 đạt hơn 10.495 tỉ đồng, đạt 107,6% so với dự toán Trung ương giao và đạt 97,6% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Ước thực hiện cả năm 2026 đạt hơn 11.537 tỉ đồng, đạt 118,2% so với dự toán Trung ương giao. Có 14/17 khoản thu đạt dự toán cả năm. Đến 31/10/2026, tổng số tiền thu hồi nợ thuế được 4.833 tỉ đồng.Năm 2027, dự kiến dự toán thu nội địa trên địa bàn tỉnh là 11.480,3 tỉ đồng…

Đại diện lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Trị báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Trên cơ sở tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026 và dự toán thu ngân sách năm 2027, Thuế tỉnh Quảng Trị kiến nghị, đề xuất Thường trực HĐND, UBND tỉnh quan tâm và chỉ đạo thực hiện một số nội dung, như: Xem xét ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tăng cường thu hút đầu tư, đặc biệt đối với các dự án có quy mô lớn, công nghệ; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong tiếp cận hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, qua đó hình thành các nguồn thu mới, bền vững; chỉ đạo các xã, phường, đặc khu ngay từ đầu năm đẩy nhanh tiến độ các dự án để đấu giá thu tiền sử dụng đất; chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế; quan tâm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt ở các lĩnh vực trọng điểm…

Đại biểu thảo luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại biểu thảo luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại diện các sở, ngành liên quan đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm một số nội dung về công tác thu ngân sách nhà nước, quản lý thu, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2027.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Thuế tỉnh Quảng Trị đạt được thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026 theo dự toán của tỉnh giao, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, từ nay đến cuối năm, ngành Thuế cần rà soát tất cả các khoản nợ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện mã số thuế; thực hiện báo cáo nhận định tình hình thu nội địa; các cấp, ngành cần phối hợp, hỗ trợ ngành Thuế tiến hành thu nợ các khoản thuế; thuế tỉnh Quảng Trị phải phối hợp chặt chẽ với ngành Hải quan thúc đẩy thu thuế xuất nhập khẩu…

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, mặc dù đổi mới mô hình tổ chức hoạt động nhưng ngành Thuế đã áp dụng công nghệ, cách điều hành mới nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tin rằng tưởng rằng, trong thời gian tới, ngành Thuế tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách…