Triển khai đồng bộ nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027 - 2031

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm (Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ).

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt chỉ đạo, định hướng, quan điểm, nguyên tắc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị và Công văn số 1819-CV/TU, ngày 24/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Kết triển khai Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị; Thông báo số 269-TB/BTCTW; Hướng dẫn số 6-HD/BTCTW; Hướng dẫn số 7- HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời, hướng dẫn thực hiện 8 bước rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị, sử dụng thống nhất các biểu nghiệp vụ của Ban Tổ chức Trung ương.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp các vướng mắc phát sinh từ cơ sở liên quan đến danh mục mã, kỳ thống kê (từ 01/10/2025 đến 30/9/2026), phương pháp xác định nhu cầu nhân lực (PP1 - PP3), phương án phân bổ theo từng năm, cũng như cách xử lý các trường hợp đặc thù nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong toàn tỉnh.

Việc tổ chức tập huấn bài bản, khoa học và thực chất có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng cụ thể cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu. Qua đó, giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm thống nhất, bảo đảm chất lượng, tiến độ, làm căn cứ quan trọng để xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2027 – 2031 sát với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ.