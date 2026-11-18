Bà Nguyễn Thị Hảo - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Oai cho biết, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Ban Công tác Mặt trận các thôn, tổ dân phố không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực vận động Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Biểu dương, ghi nhận các gia đình, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực, góp phần vào thành công chung của công tác Mặt trận xã Thanh Oai.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. “MTTQ xã đã trao tặng 495 suất quà Tết với tổng trị giá trên 530 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 6 nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 480 triệu đồng; phối hợp chăm lo, trao tặng hàng nghìn suất quà tới các gia đình chính sách, người có công và hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng” - bà Nguyễn Thị Hảo cho biết.

Cũng theo bà Hảo, các cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố sáng – xanh – sạch – đẹp – văn minh; hoạt động ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam", Quỹ "Vì người nghèo" tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực, trách nhiệm và nghĩa tình của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2026

Cùng với đó, công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được chú trọng. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng từng bước đi vào nền nếp, góp phần phát huy quyền làm chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Đặc biệt, MTTQ xã đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, vận động và kết nối với Nhân dân. Hội thi "Mặt trận Tổ quốc Thanh Oai – Cầu nối chuyển đổi số cộng đồng" là dấu ấn nổi bật, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số, đưa chuyển đổi số đến gần hơn với từng khu dân cư, từng gia đình và mỗi người dân.

Trao tặng xe máy điện nhằm hỗ trợ phương tiện đi lại, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong sinh hoạt, học tập và lao động cho người dân.

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cũng phát động phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc xã với chủ đề: “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Hành động – Vì nhân dân phục vụ”. Phong trào nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng xã Thanh Oai ngày càng văn minh, phát triển.

Ông Bùi Hoàng Phan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị – xã hội và Ban Công tác Mặt trận các thôn, tổ dân phố đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

UB MTTQ xã Thanh Oai ra mắt mô hình chuyển đổi số "Mặt trận số – Lắng nghe dân nói, đồng hành cùng dân làm"

Một trong những điểm nhấn của chương trình Ngày hội là Ủy ban MTTQ xã Thanh Oanh ra mắt mô hình chuyển đổi số "Mặt trận số-Lắng nghe dân nói, đồng hành cùng dân làm". Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe tiếng nói từ Nhân dân và đồng hành cùng Nhân dân giải quyết những vấn đề thiết thực tại cộng đồng, mô hình được triển khai với thông điệp: "Không thêm nhóm – thêm một kênh lắng nghe; không tăng thủ tục – tăng hiệu quả phục vụ Nhân dân".

Thông qua việc ứng dụng mã QR và các công cụ số đơn giản, thuận tiện, mô hình mở ra kênh tương tác hai chiều giữa Mặt trận với Nhân dân. Theo đó, mỗi mã QR trở thành một địa chỉ kết nối; mỗi ý kiến, kiến nghị của người dân được lắng nghe, ghi nhận, tổng hợp và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Những sáng kiến, cách làm hay, việc làm tốt trong cuộc sống cũng có thêm cơ hội được phát hiện và lan tỏa.

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Oai đã biểu dương, ghi nhận 20 gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực, góp phần vào thành công chung của công tác Mặt trận xã Thanh Oai.