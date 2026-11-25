Tham dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Quý Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An Ảnh: TL

Diễn đàn được tổ chức nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng, nhất là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đây là dịp để các cơ quan Trung ương, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trao đổi, làm rõ yêu cầu, lộ trình, giải pháp triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) quốc gia; đồng thời, nhận diện những khó khăn, điểm nghẽn về thể chế, dữ liệu, hạ tầng công nghệ, nguồn nhân lực và cơ chế phối hợp để kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai kiến trúc số. Theo kế hoạch, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành ban hành khung kiến trúc số trước ngày 29/1/2027. Đây là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của người đứng đầu và sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị.

Đối với chiến lược quốc gia về AI, Phó Thủ tướng yêu cầu chuyển từ tư duy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ đơn thuần sang chuyển đổi toàn diện hoạt động của quốc gia trên nền tảng AI, coi đây là năng lực cốt lõi trong quản trị, sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ công.

Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 3 quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển AI; quy mô kinh tế AI tương đương khoảng 6% GDP; năng suất lao động trong các ngành ứng dụng AI tăng tối thiểu 10-15%. Đáng chú ý, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng nền tảng AI công vụ hằng tuần; 60% quyết định chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước được hỗ trợ bởi dữ liệu và AI; 100% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp AI.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng xây dựng khung kiến trúc số và kế hoạch triển khai chiến lược AI; phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc “sáu rõ”, chủ động tháo gỡ khó khăn, không để chậm trễ.

Cùng với đó, rà soát, kế thừa và phát huy hiệu quả các hệ thống hiện có, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp; ưu tiên hợp nhất hạ tầng, nền tảng và cơ sở dữ liệu tại các địa phương sau sáp nhập, bảo đảm vận hành thống nhất, thông suốt.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là lấy dữ liệu làm trung tâm, tập trung xây dựng, chuẩn hóa và kết nối các cơ sở dữ liệu theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, bảo đảm an toàn, hiệu quả trong quản trị và khai thác dữ liệu.

Đồng thời, ưu tiên triển khai các nền tảng AI dùng chung trong cơ quan nhà nước, tập trung vào trợ lý AI công vụ, hỗ trợ giải quyết dịch vụ công, xây dựng thể chế và công tác chỉ đạo, điều hành. Việc ứng dụng AI phải có cơ chế kiểm soát rủi ro, giám sát và giải trình, bảo đảm con người giữ quyền quyết định cuối cùng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng yêu cầu phát huy vai trò dẫn dắt của Nhà nước trong phát triển thị trường AI, ưu tiên sử dụng các sản phẩm AI “Make in Vietnam”; chủ động công bố bài toán, nhu cầu thực tiễn để doanh nghiệp công nghệ tham gia nghiên cứu, phát triển sản phẩm.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả triển khai; sớm hoàn thiện bộ chỉ số KPI, hệ thống quản lý kiến trúc số quốc gia và các tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi AI. Chú trọng đào tạo kỹ năng số, kỹ năng ứng dụng AI cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở cấp cơ sở.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung trao đổi những vấn đề thực tiễn, chia sẻ mô hình hiệu quả, nhận diện các điểm nghẽn trong triển khai kiến trúc số và ứng dụng AI; từ đó đề xuất giải pháp có tính khả thi, phù hợp với điều kiện của từng bộ, ngành, địa phương.

Việc triển khai đồng bộ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược phát triển AI quốc gia có ý nghĩa quan trọng trong tạo lập nền tảng dữ liệu thống nhất, nâng cao năng lực quản trị và thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng.

Yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là phải nhanh chóng chuyển các định hướng chiến lược thành chương trình, kế hoạch và kết quả cụ thể; lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW.