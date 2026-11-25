Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, chủ trì diễn đàn. Dự tại điểm cầu Đồng Tháp có đồng chí Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại biểu dự tại điểm cầu Đồng Tháp.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0) là cơ sở chung để phát triển và vận hành các thành phần số trong toàn hệ thống chính trị, hướng tới sự đồng bộ, liên thông, kế thừa hạ tầng sẵn có và tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.

Khung gồm 4 lớp triển khai theo lộ trình: Hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung; dữ liệu và nền tảng lõi (cơ sở dữ liệu, định danh điện tử, dữ liệu lớn, AI); ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung (Trợ lý ảo quốc gia); kênh tương tác và đo lường hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, cán bộ và công tác điều hành.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những giải pháp trọng tâm nhằm hiện thực hóa Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược phát triển AI quốc gia trong thực tiễn. Các ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết của việc hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chia sẻ và mở dữ liệu dùng chung giữa các bộ, ngành và địa phương; đồng thời đẩy mạnh phát triển hạ tầng tính toán hiệu năng cao, làm chủ công nghệ lõi và đào tạo nguồn nhân lực AI chất lượng cao.

Tại tỉnh Đồng Tháp, tầm nhìn đến năm 2030 hình thành không gian dữ liệu thống nhất, liên thông, dùng chung và an toàn từ cấp tỉnh đến cấp xã, kết nối đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu của bộ, ngành Trung ương; trong đó dữ liệu được xác định là tài sản chiến lược, là nguồn lực thiết yếu phục vụ quản lý nhà nước, cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công và phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, tỉnh đang trong quá trình rà soát, đánh giá để ban hành Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu tỉnh Đồng Tháp (phiên bản 1.0).

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược quốc gia về AI là những bước thể chế hóa quan trọng chủ trương của Đảng, Nhà nước; hướng tới xây dựng chính phủ số, dữ liệu số, nền tảng số, quản trị dựa trên dữ liệu và lấy AI làm động lực phát triển. Trong đó, tư duy AI First (ưu tiên trí tuệ nhân tạo) được xác định là lấy AI làm nền tảng ngay từ khâu xác định bài toán, thiết kế, tổ chức và vận hành, thay vì chỉ tích hợp vào các quy trình sẵn có.

Diễn đàn là dịp quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc để hoàn thiện Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Phó Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo xây dựng Khung kiến trúc số và kế hoạch triển khai Chiến lược AI tại đơn vị mình theo phương châm “3 không” và “6 rõ”; bảo đảm bám sát thực tiễn, kế thừa tối đa và lấy dữ liệu làm trung tâm. Các đơn vị phải chuẩn bị nguồn dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, phấn đấu đến năm 2030, 100% cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành sẵn sàng khai thác cho AI.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương cần ưu tiên dùng chung nền tảng AI và Trợ lý ảo quốc gia, không tự đầu tư riêng lẻ; đồng thời phân loại rủi ro, giám sát chặt chẽ các hệ thống AI và đo lường kết quả triển khai bằng những thông số cụ thể.