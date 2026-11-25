Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và các đại biểu dự Diễn đàn - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Sáng 25/11, tại Hà Nội, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với Bộ KH&CN và Viện Phát triển chuyển đổi xanh, chuyển đổi số Việt Nam tổ chức Diễn đàn triển khai Khung kiến trúc quốc gia số và Chiến lược phát triển AI quốc gia.

Dự Diễn đàn có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long…

Khung kiến trúc quốc gia số và Chiến lược AI: Thể chế hóa chủ trương phát triển đất nước

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, động lực chính của mô hình tăng trưởng mới và phát triển đất nước.

Trong tiến trình đó, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo (AI) là những bước thể chế hóa quan trọng chủ trương của Đảng, hướng tới xây dựng Chính phủ số, dữ liệu số, nền tảng số, quản trị dựa trên dữ liệu và chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng trí tuệ nhân tạo. Với tư duy "AI First", trí tuệ nhân tạo cần được đặt ngay từ khâu xác định bài toán, thiết kế, tổ chức và vận hành, góp phần xây dựng mô hình quản trị quốc gia hiện đại, thông minh, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.

Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại Diễn đàn - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Từ góc độ cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang gợi mở ba vấn đề trọng tâm.

Đó là, gắn kiến trúc số với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Việc thống nhất sử dụng hạ tầng số, nền tảng số và kiến trúc dữ liệu dùng chung trong Đảng và hệ thống chính trị sẽ giúp kết nối dữ liệu từ hoạch định chủ trương đến tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo dựa trên dữ liệu và chứng cứ.

Bảo đảm tự chủ chiến lược và chủ quyền số, theo đó Khung kiến trúc quốc gia số phải đặt yêu cầu an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu ngay từ khâu thiết kế; Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo phải gắn phát triển AI với bảo đảm chủ quyền công nghệ.

Bên cạnh đó, đặt con người vào trung tâm, đưa chuyển đổi số đến toàn xã hội. Công nghệ, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo giữ vai trò hỗ trợ; con người là chủ thể kiểm chứng, quyết định và chịu trách nhiệm. Chuyển đổi số cần lan tỏa đến doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, chuyển đổi số chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi người dân, doanh nghiệp không phải kê khai lại thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu theo nguyên tắc "khai một lần, dùng nhiều lần", đồng thời giảm những công việc không cần thiết cho cán bộ cơ sở; mở rộng thủ tục hành chính và tiện ích nghiệp vụ của Đảng trên môi trường điện tử, phục vụ thiết thực các tổ chức đảng và đảng viên.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Diễn đàn - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Thể chế cơ bản đầy đủ, yêu cầu cấp bách là tổ chức thực hiện

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao việc Ban Tổ chức lựa chọn hai vấn đề quan trọng, cấp thiết, đang được các bộ, ngành, địa phương quan tâm và cần được hướng dẫn cụ thể để tổ chức thực hiện.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo có mối quan hệ chặt chẽ, không thể tách rời. Trong đó, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là bản thiết kế của quốc gia số, xác định những thành phần dùng chung, phương thức kết nối và trách nhiệm của từng chủ thể; còn Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo là động lực bứt phá, quyết định quốc gia số vận hành thông minh đến đâu, tạo ra giá trị gì cho người dân và doanh nghiệp.

Theo Phó Thủ tướng, đến nay, hệ thống thể chế liên quan đến chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo cơ bản đã đầy đủ, từ các luật, đề án đến Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số, Chiến lược dữ liệu quốc gia và Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia.

Các thể chế được xây dựng theo hướng thông thoáng, mở đường, kiến tạo phát triển, chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Như vậy, chủ trương đã có, thể chế cơ bản đã hoàn thiện, vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện như thế nào để đạt hiệu quả thực chất.

Triển khai AI có kiểm soát, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo

Để triển khai đồng bộ, hiệu quả Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc xây dựng khung kiến trúc số, kế hoạch triển khai Chiến lược AI của cơ quan, địa phương mình. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thực tiễn cho thấy ở đâu lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo quyết liệt thì ở đó có chuyển biến rõ rệt.

Thứ hai, bám sát thực tiễn, kế thừa tối đa, không làm lại từ đầu. Các bộ, ngành, địa phương cần rà soát toàn diện hiện trạng, đánh giá những hệ thống đang vận hành tốt để tiếp tục duy trì; những nội dung trùng lặp thì hợp nhất; những nội dung chưa phù hợp cần có lộ trình xử lý. Đối với các tỉnh sau sáp nhập, cần ưu tiên hợp nhất hệ thống của các địa phương cũ.

Đặc biệt, kiến trúc của mô hình chuyển đổi số cấp xã phải được xác định là một thành phần trong khung kiến trúc chính quyền số cấp tỉnh, không hình thành khung kiến trúc cấp xã riêng.

Thứ ba, lấy dữ liệu làm trung tâm, chuẩn bị dữ liệu sẵn sàng cho AI. Dữ liệu phải bảo đảm các yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng bộ với Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia.

Thứ tư, ưu tiên ứng dụng AI nhưng phải có kiểm soát. Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai nền tảng AI hỗ trợ công vụ quốc gia với bốn nhóm bài toán trọng tâm: Trợ lý AI công vụ; AI hỗ trợ dịch vụ công; AI hỗ trợ xây dựng thể chế; AI phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Thứ năm, phát huy vai trò của Nhà nước trong thúc đẩy phát triển sản phẩm "AI Make in Việt Nam". Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Nhà nước phải là khách hàng lớn và người sử dụng đầu tiên đối với các sản phẩm AI do doanh nghiệp Việt Nam phát triển.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương cần công bố những bài toán AI ưu tiên, dữ liệu có thể khai thác, nhu cầu thuê, mua sắm và ngân sách dự kiến để doanh nghiệp chủ động tham gia nghiên cứu, phát triển, cung cấp giải pháp. Quá trình triển khai cần ưu tiên thuê dịch vụ, hợp tác công tư, không phụ thuộc vào một nền tảng hay một nhà cung cấp duy nhất.

Thứ sáu, tăng cường đo lường, giám sát công khai trên môi trường số. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ KH&CN khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn xây dựng khung kiến trúc số, bộ chỉ số KPI; đưa hệ thống quản lý kiến trúc số quốc gia vào vận hành và ban hành bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ chuyển đổi AI.

Diễn đàn triển khai Khung kiến trúc quốc gia số và Chiến lược phát triển AI quốc gia - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Phó Thủ tướng lưu ý cần xây dựng bộ chỉ số đánh giá cụ thể, tương tự việc đánh giá, xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII), qua đó tạo cơ sở theo dõi, đánh giá thực chất kết quả triển khai tại từng bộ, ngành, địa phương.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng AI cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp xã, đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ trong thực thi công vụ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu kỹ những kiến nghị tại Diễn đàn, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để tổ chức triển khai.

Gia Huy