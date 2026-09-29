Triển khai đồng bộ, hiệu quả việc thí điểm chế định luật sư công

Nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 24/2026/QH16, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 24/2026/QH16 về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Bộ Tư pháp và trực tuyến tại 10 điểm cầu ở các địa phương thực hiện thí điểm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Chủ trì Hội nghị là đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú. Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan, ban, ngành Trung ương; các bộ; các cơ quan, ban, ngành tại 10 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm; Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm; tập đoàn, tổng công ty; các chuyên gia, nhà khoa học, luật sư có kinh nghiệm, uy tín và một số cơ quan, tổ chức có liên quan.

Quang cảnh hội nghị.

Việc tổ chức hội nghị khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa chính trị - pháp lý của chủ trương thí điểm thực hiện chế định luật sư công. Chủ trương này đã được chỉ đạo và thể chế hóa thông qua các văn bản quan trọng, gồm: Kết luận số 23-KL/TW ngày 07/4/2026 của Bộ Chính trị về Đề án “Nghiên cứu xây dựng chế định luật sư công trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay”; Nghị quyết số 24/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công; Quyết định số 955/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/5/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết; Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/9/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 24/2026/QH16 và các văn bản khác có liên quan.

Hội nghị nhằm kịp thời quán triệt, phổ biến các nội dung của Nghị quyết số 24/2026/QH16, Quyết định số 955/QĐ-TTg, Nghị định số 364/2026/NĐ-CP và các văn bản có liên quan; đồng thời hướng dẫn, trao đổi các giải pháp để triển khai hiệu quả chế định luật sư công tại các bộ, địa phương thực hiện thí điểm từ ngày 01/10/2026. Nội dung Hội nghị tập trung vào việc quán triệt đầy đủ mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu và những nội dung trọng tâm của chủ trương thí điểm chế định luật sư công; phổ biến các nội dung cơ bản của Kết luận số 23-KL/TW, Nghị quyết số 24/2026/QH16, Quyết định số 955/QĐ-TTg và Nghị định số 364/2026/NĐ-CP, qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức và quyết tâm tổ chức thực hiện.

Hội nghị hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2026/QH16 và Nghị định số 364/2026/NĐ-CP gắn với yêu cầu thực tiễn của các Bộ, địa phương thực hiện thí điểm, từ việc lựa chọn nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện các thủ tục để trở thành luật sư công; bố trí, sử dụng và giao giải quyết vụ, việc; đến quản lý, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động, thực hiện chế độ báo cáo và tổng kết việc thí điểm.

Cùng với đó, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan; cụ thể hóa nhiệm vụ, đầu mối thực hiện và tiến độ triển khai của từng cơ quan trong suốt thời gian thí điểm, bảo đảm việc tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, đúng tiến độ và có chất lượng; trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thực hiện.

Hội nghị góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, cách thức tổ chức thực hiện và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, qua đó tạo nền tảng để triển khai đồng bộ, hiệu quả việc thí điểm chế định luật sư công từ ngày 01/10/2026.

Với vai trò là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về luật sư công, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thí điểm; kịp thời tổng hợp, nghiên cứu, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.