Ngày 2-11, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

Khách quốc tế đến Khánh Hòa.

Kế hoạch đặt mục tiêu: Tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đưa du lịch Khánh Hòa phát triển bứt phá và thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Xây dựng Khánh Hòa thành trung tâm du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế, tăng trưởng nhanh cả về quy mô lẫn tốc độ theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Khánh Hòa tiếp tục khẳng định vị thế là 1 trong 10 trung tâm du lịch trọng điểm của cả nước. Tỉnh tập trung hoàn thiện và phát triển các địa bàn có tiềm năng trở thành khu du lịch quốc gia, gồm: Vịnh Cam Ranh, vịnh Vân Phong và Ninh Chử. Đồng thời, tỉnh phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển du lịch đã xác định trong Quy hoạch tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển du lịch của cả nước. Song song với tăng trưởng, Khánh Hòa chú trọng bảo vệ môi trường, phấn đấu đến năm 2030 có 100% cơ sở lưu trú du lịch, khu du lịch và điểm du lịch ven biển thực hiện lộ trình loại bỏ sản phẩm nhựa dùng một lần.

Theo kế hoạch (phụ lục), năm 2026, tỉnh phấn đấu đón 21,7 triệu lượt khách; trong đó có 9,2 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt 80,2 nghìn tỷ đồng; có 70,5 nghìn phòng lưu trú. Đến năm 2030, lượng khách tăng lên 33 triệu lượt, gồm 15 triệu lượt khách quốc tế và 18 triệu lượt khách nội địa; doanh thu đạt 200 nghìn tỷ đồng, số phòng lưu trú đạt 100 nghìn phòng, ngành du lịch tạo việc làm cho khoảng 300 nghìn lao động; toàn bộ cơ sở lưu trú, khu và điểm du lịch ven biển phải thực hiện lộ trình loại bỏ sản phẩm nhựa dùng một lần.

Để đạt các mục tiêu nêu trên, tỉnh sẽ đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại cho các khu du lịch quốc gia, điểm du lịch trọng điểm và các điểm có tiềm năng. Hệ thống giao thông kết nối các khu du lịch với Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, cảng biển du lịch, đường cao tốc và đường sắt được nâng cấp. Về sản phẩm, tỉnh phát triển du lịch biển đảo cao cấp, nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch di sản và kinh tế ban đêm. Tỉnh cũng mở rộng các loại hình MICE, chăm sóc sức khỏe, du lịch cộng đồng và thể thao mạo hiểm trên biển. Hoạt động xúc tiến hướng tới các thị trường Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Âu, Bắc Mỹ, Úc, Ấn Độ và Trung Đông; đồng thời khai thác hiệu quả thị trường nội địa.

Cùng với đó, tỉnh xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh và bản đồ du lịch số. Cơ sở dữ liệu du lịch Khánh Hòa sẽ hoàn thành số hóa và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia trước năm 2028. Nhân lực du lịch được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn nghề ASEAN, gắn với đào tạo nhân lực chất lượng cao và liên kết chặt chẽ giữa nhà trường với doanh nghiệp. Về môi trường, tỉnh triển khai Bộ tiêu chí du lịch xanh, hoàn thiện hệ thống xử lý rác thải, nước thải tại các khu, điểm du lịch. Tỉnh cũng xây dựng giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh sẽ lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch quốc gia đối với các khu đủ điều kiện. Kế hoạch yêu cầu phát triển du lịch phải gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới, biển đảo. Tỉnh lấy đầu tư công làm động lực để kích hoạt các nguồn lực xã hội, đặc biệt là vốn của khu vực tư nhân.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm cơ quan thường trực, chủ trì đôn đốc, kiểm tra việc triển khai kế hoạch; các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp du lịch phối hợp thực hiện.

XUÂN THÀNH