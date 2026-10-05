Triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Mục đích của Chương trình công tác nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 (Ban Chỉ đạo Trung ương) theo Quyết định số 1356/QĐ-TTg ngày 22/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 104/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 10/8/2026 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương.

Đồng thời, xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, đôn đốc, điều phối, kiểm tra trong năm 2026; làm cơ sở để các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, cơ quan chủ Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 (Chương trình), cơ quan chủ Dự án thành phần và địa phương tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, bảo đảm việc triển khai Chương trình trong năm 2026 được thực hiện thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời tổng hợp, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Các nhiệm vụ trọng tâm

Chương trình công tác nêu rõ: Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1356/QĐ-TTg ngày 22/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ và theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Trong đó, tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương, phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình.

Kịp thời chỉ đạo, điều phối, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tăng cường phối hợp liên ngành, bảo đảm thống nhất trong chỉ đạo, điều hành từ trung ương đến địa phương; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, giao ban, kiểm tra, giám sát theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ

Các bộ, cơ quan trung ương khẩn trương rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thuộc phạm vi quản lý; kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản theo thẩm quyền nhằm bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện Chương trình.

Đồng thời, thường xuyên rà soát những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung kịp thời; tăng cường hướng dẫn địa phương triển khai thống nhất các quy định của Trung ương.

Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung thành phần của Chương trình, trong đó triển khai thực hiện điểm tại các tỉnh: Điện Biên, Nghệ An, Tây Ninh năm 2026.

Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp, cơ quan giúp việc Chương trình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình ở các cấp.

Ngoài ra, chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công và kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình đúng quy định.

Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn ngân sách trong năm 2026, bảo đảm đúng mục tiêu, tiến độ và hiệu quả.

Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh lồng ghép nguồn vốn của Chương trình với các chương trình, dự án, nguồn vốn hợp pháp khác.

Thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh, điều chuyển vốn đối với các nhiệm vụ, dự án chậm triển khai, không còn đối tượng thụ hưởng hoặc không có khả năng thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nâng cao hiệu quả đầu tư, phòng, chống thất thoát, lãng phí và tiêu cực trong quản lý, sử dụng nguồn lực thực hiện Chương trình.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện kết quả triển khai thực hiện Chương trình; xây dựng đầy đủ các báo cáo, số liệu, tài liệu phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình trong thời gian tới.

Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện và vận hành đồng bộ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, theo dõi, giám sát và đánh giá Chương trình.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình. Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, cơ quan trung ương với địa phương.

Nâng cao chất lượng công tác thống kê, báo cáo và cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương.

Kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả

Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo Trung ương nhằm kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình tại các bộ, ngành và địa phương.

Tập trung kiểm tra việc ban hành cơ chế, chính sách, phân bổ và giải ngân nguồn vốn, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung thành phần của Chương trình và việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương.

Kịp thời phát hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của địa phương để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Ban Chỉ đạo Trung ương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, kết quả thực hiện Chương trình; kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong tổ chức thực hiện Chương trình.

Đồng thời, tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình trong năm 2026; đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2027; xây dựng Chương trình công tác năm 2027 của Ban Chỉ đạo Trung ương phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ được giao.