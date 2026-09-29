Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Quang cảnh Phiên họp.

Dự Phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Tổ giúp việc BCĐ.

Trong 9 tháng năm 2026, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh được đẩy mạnh. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ; nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành trước 1 quý so với yêu cầu.

Cụ thể: Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử đạt trên 70%; 100% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản; trên 90% dân số trưởng thành tiếp cận dịch vụ số trong y tế, giáo dục, bảo hiểm, giao thông; thành lập Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus (SIC) tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên); khởi công Dự án Khu công nghệ số tập trung Yên Bình...

Cải cách hành chính có chuyển biến rõ rệt. Thái Nguyên luôn ở nhóm địa phương có kết quả cao (top 5 toàn quốc về Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp). 75/92 xã, phường đã đồng bộ dữ liệu lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai ( VNLIS) , xếp thứ 2 toàn quốc.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại Phiên họp.

Đến hết tháng 8-2026, tổng vốn FDI đạt 8 tỷ USD; giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI ước đạt 22,61 tỷ USD.

Tuy nhiên, tỉnh còn gặp một số khó khăn, điểm nghẽn như: Kinh phí giải ngân cho lĩnh vực này mới đạt 25,5%; toàn tỉnh còn 248 thôn đặc biệt khó khăn, một số thôn chưa có điện lưới quốc gia, làm chậm việc phủ cáp quang...

Tại Phiên họp, đại diện các sở, ngành, thành viên BCĐ đã phân tích, làm rõ thêm một số kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ; những hạn chế, điểm nghẽn và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ này cần tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, như: Đẩy mạnh liên kết giữa Nhà nước - doanh nghiệp - trường đại học; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp lớn như Samsung tăng cường hợp tác với các trường đại học trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung chế biến sâu và chuyển đổi số ngành chè, lấy dữ liệu và hiệu quả làm thước đo. Trước mắt là tập trung xây dựng kiến trúc dữ liệu ngành chè, hình thành chuỗi truy xuất số xuyên suốt và không gian thương mại số chính thống cho sản phẩm chè Thái Nguyên.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng phát triển các sản phẩm công nghệ chế biến chiến lược, chế biến sâu khoáng sản và năng lượng xanh, qua đó tạo giá trị gia tăng cao. Đẩy nhanh chuẩn hóa, làm sạch, số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu; phân định rõ trách nhiệm của cơ quan tạo lập, quản lý, khai thác và bảo đảm chất lượng dữ liệu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, cấp, ngành chức năng tiếp tục nâng cấp, làm giàu dữ liệu trên các phần mềm và Trung tâm dữ liệu của tỉnh; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu.

Các sở, ngành, thành viên BCĐ căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tham mưu, triển khai hiệu quả các giải pháp; duy trì chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất.