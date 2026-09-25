Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn của Bộ Nội vụ

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nội vụ chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Moha)

Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách

Ngày 25/9, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng cuối năm 2026 của Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Báo cáo trình bày tại Hội nghị cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn của Bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra. Đảng ủy Bộ đã ban hành 75 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; tham mưu, ban hành 1.314 văn bản các loại; xem xét, cho ý kiến đối với 116 đề án, dự thảo văn bản và tổ chức 2 hội nghị Ban Chấp hành, 8 hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2026 và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh được cấp có thẩm quyền giao cơ bản bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2026, Bộ Nội vụ tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, trong đó đã tham gia xây dựng 2 dự án luật, 5 nghị quyết trình Quốc hội, 1 pháp lệnh, 2 nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 21 nghị định, 18 nghị quyết trình Chính phủ cùng nhiều quyết định, chỉ thị, thông tư và văn bản hướng dẫn.

Công tác sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương được triển khai quyết liệt; 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố, qua đó giảm số lượng đơn vị thôn, tổ dân phố từ 89.589 xuống còn 48.078 đơn vị.

Lĩnh vực tiền lương, bảo hiểm xã hội tiếp tục được tập trung chỉ đạo, với nhiều chính sách quan trọng được triển khai. Từ ngày 1/7/2026, hơn 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được điều chỉnh tăng 8%; mức lương tối thiểu được điều chỉnh tăng bình quân 7,2% từ ngày 1/1/2026. Ước đến cuối năm 2026, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt khoảng 22,28 triệu người, tương đương 46,4% lực lượng lao động; số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội đạt khoảng 6,08 triệu người.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục có những kết quả rõ nét. Bộ đã chuẩn hóa, công bố 218/218 thủ tục hành chính; từ năm 2025 đến nay đã cắt giảm, đơn giản hóa 180 thủ tục, góp phần giảm 55,02% thời gian giải quyết và 63,35% chi phí tuân thủ. Việc số hóa, kết nối dữ liệu được đẩy mạnh, với 61/61 hệ thống được kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, hơn 2,3 triệu hồ sơ được đồng bộ và hơn 2,26 triệu hồ sơ được làm sạch, đạt 98,68%.

Trong lĩnh vực việc làm, đến hết tháng 8/2026, các cơ quan chức năng đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 1,55 triệu lượt người; quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 482.375 người và hỗ trợ đào tạo nghề cho 19.273 người. Trong 9 tháng, có 90.319 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 80,64% kế hoạch năm. Công tác người có công, thi đua-khen thưởng, văn thư-lưu trữ, pháp chế và hợp tác quốc tế tiếp tục được triển khai theo kế hoạch, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế như tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chịu áp lực về thời gian; công tác phối hợp ở một số nội dung chưa thật sự chặt chẽ; tính chủ động trong tham mưu của một bộ phận cán bộ chưa đồng đều, dẫn đến một số nhiệm vụ còn chậm hoặc chất lượng chưa đạt yêu cầu đề ra. Đây là những vấn đề cần tiếp tục được tập trung khắc phục trong những tháng cuối năm.

Gắn xử lý tồn tại, hạn chế với trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, trong 9 tháng qua, dù đối mặt với khối lượng công việc phát sinh rất lớn cùng áp lực cao đối với các cơ quan chuyên môn và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ vẫn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao nhờ sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy và tinh thần nỗ lực vượt khó của toàn thể cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy ghi nhận, đánh giá cao và chia sẻ sâu sắc với những nỗ lực, sự cống hiến của cán bộ, đảng viên - nhiều đồng chí đã làm việc không quản ngày đêm, hy sinh thời gian riêng để hoàn thành nhiệm vụ chung.

Đánh giá tổng thể công tác 9 tháng đầu năm, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy Bộ đã triển khai kịp thời, nghiêm túc và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ đạo của Chính phủ.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt công tác phát triển và quản lý đảng viên, bao gồm bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý đảng viên đi công tác nước ngoài, tiếp nhận và điều động cán bộ; đồng thời chủ động triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong và ngoài nước.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm tính nghiêm minh, đúng quy định của Đảng, đồng thời linh hoạt điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. Công tác tuyên giáo, dân vận và đoàn thể đã tạo không khí thi đua phấn khởi, tăng cường khối đại đoàn kết nội bộ qua nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giúp động viên cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ đã khẳng định tinh thần trách nhiệm và năng lực tham mưu chuyên sâu trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế.

Để bảo đảm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, đồng chí Nguyễn Tiến Hải yêu cầu toàn Đảng bộ tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, về quán triệt nguyên tắc chỉ đạo và nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, toàn thể cán bộ, đảng viên phải nắm vững, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ để tránh sai sót trong thực thi công vụ.

Cấp ủy các cấp, nhất là các chi bộ cơ sở, cần nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện, gắn kết chặt chẽ công tác Đảng với nhiệm vụ chuyên môn. Nhận thức sâu sắc về phương thức lãnh đạo cầm quyền, các cấp ủy phải chủ động nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong thực tiễn hằng ngày.

Thứ hai, trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị phải quán triệt tinh thần: rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rà soát toàn bộ chỉ tiêu để phân công nhiệm vụ cụ thể. Cán bộ, đảng viên cần chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ đối với các nội dung vượt thẩm quyền, tuyệt đối không trì trệ hay đùn đẩy trách nhiệm.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải lưu ý các đơn vị phải có tư duy mới, nhận thức mới, phương pháp mới, cách làm mới và nội dung mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đối với cải cách hành chính, việc nhiều thủ tục đã được cắt giảm không có nghĩa nhiệm vụ cải cách hành chính trở nên nhẹ hơn. Trong bối cảnh yêu cầu quản lý và phương thức giải quyết công việc thay đổi, cần tiếp tục xác định đúng trọng tâm, đổi mới cách làm để đáp ứng yêu cầu mới.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xử lý những vấn đề mới phát sinh trong quản lý lao động, bảo hiểm xã hội, trong đó có nhóm lao động trên nền tảng công nghệ và người không có quan hệ lao động. Đối với công tác thông tin, báo chí, cần bảo đảm tính chính xác, thận trọng và kỷ luật trong thông tin, nhất là đối với những vấn đề liên quan đến chính sách.

Cùng với đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nội vụ đề nghị triển khai ngay 2 nhiệm vụ.

Một là, giao Thường trực Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy chủ trì chỉ đạo tổng hợp, phân loại, hệ thống hóa và số hóa toàn bộ tài liệu, hồ sơ của Đảng bộ bảo đảm các tài liệu phát sinh được phân loại và số hóa ngay theo chuẩn quy định, không để tồn đọng.

Hai là, giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chủ trì rà soát toàn bộ các hạn chế, tồn tại của Đảng bộ (gồm cả thời kỳ trước sáp nhập), trọng tâm là các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của Trung ương, của ngành và nội bộ; từ đó xây dựng phương án xử lý dứt điểm từng trường hợp, gắn với trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu các cấp ủy, chi bộ.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ cũng đã cho ý kiến về dự thảo Quy chế công tác văn thư lưu trữ của Đảng ủy Bộ Nội vụ. Theo đó, công tác văn thư lưu trữ, số hóa tài liệu phải tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn văn bản của Trung ương; quy trình mạch lạc, rõ ràng, phù hợp đặc thù xử lý văn bản điện tử; đáp ứng quy định về lưu trữ của Đảng và pháp luật.