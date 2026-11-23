Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được xác định: Hoàn thiện cơ chế, chính sách để bảo đảm việc triển khai đồng bộ các hệ giá trị; tuyên truyền, giáo dục các hệ giá trị, lan tỏa truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, văn hóa quân sự, các giá trị yêu nước, đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, tự cường, sáng tạo và khát vọng cống hiến; nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với cơ quan, đơn vị, với gia đình, cộng đồng, Quân đội và đất nước.

Một tiết mục nghệ thuật do Nhà hát Chèo Quân đội dàn dựng.

Vận dụng các hệ giá trị trong xây dựng môi trường văn hóa, trong đó: Thực hành có hiệu quả các chuẩn mực đạo đức, văn hóa ứng xử trong cơ quan, đơn vị, gia đình, nhà trường, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và không gian mạng. Xây dựng văn hóa học tập, văn hóa lao động, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, ý thức kỷ luật, tác phong chính quy, nâng cao năng lực số, năng lực thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng gia đình quân nhân no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Phối hợp hiệu quả giữa gia đình - đơn vị - xã hội để định hình các hệ giá trị cho cán bộ, chiến sĩ. Lấy gia đình làm gốc, đơn vị làm nền tảng, xã hội làm môi trường thực hành các hệ giá trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội thời kỳ mới có các phẩm chất chủ yếu: Bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tư duy toàn diện về quân sự, quốc phòng, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thanh tra Bộ Quốc phòng tổ chức giao lưu thể thao giữa các đơn vị.

Nghiên cứu các ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để triển khai đồng bộ các hệ giá trị; hợp tác quốc phòng, quốc tế trong triển khai đồng bộ các hệ giá trị; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng trong triển khai, thực hành các hệ giá trị…

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các hệ giá trị. Huy động sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị xã hội, bảo đảm gắn kết giữa phát triển văn hóa Việt Nam với phát triển văn hóa quân sự, phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ và xây dựng, phát triển cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.