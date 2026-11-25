Một góc Khu đô thị Sun Urban City tại phường Hà Nam.

Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thông qua các quyết sách, gồm: Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; Kết luận số 105-KL/TW về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; cùng các báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch, dự toán năm 2027.

Các nhiệm vụ trên có mối quan hệ mật thiết với nhau, thực hiện nhiệm vụ phát triển phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đồng thời đòi hỏi đội ngũ cán bộ có đủ năng lực giải quyết những vấn đề khó; thu hút trọng dụng nhân tài phải hướng vào những nhiệm vụ phát triển cụ thể. Với tỉnh Ninh Bình đặt ra là vừa xử lý những điểm nghẽn trước mắt, với mục tiêu hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2026, vừa chuẩn bị con người, nguồn lực và cách thức tổ chức thực hiện cho năm 2027 và cả nhiệm kỳ.

Triển khai Kết luận số 106-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 15/10/2026 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027, Tỉnh ủy Ninh Bình chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc nhanh chóng triển khai, xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra.

Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh xây dựng kịch bản tăng trưởng sát thực tiễn, xác định rõ động lực và trách nhiệm thực hiện. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, phát huy không gian phát triển sau hợp nhất; chuẩn bị các điều kiện xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng, an ninh. Mục tiêu bao trùm là phấn đấu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 từ 11% trở lên.

Về nhiệm vụ năm 2027, Đảng ủy UBND tỉnh xác định 10 trọng tâm hành động, tương ứng với 10 nhóm nhiệm vụ của Chương trình, trong đó cụ thể hóa tăng trưởng 10,5% bằng kịch bản; giữ kỷ luật tài chính, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực; nâng cao năng lực thực thi và hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, trong đó rà soát quy định, quy trình còn chồng chéo hoặc chưa rõ trách nhiệm, nhất là về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, thủ tục hành chính.

Cấp tỉnh hướng dẫn thống nhất; cấp xã chủ động giải quyết việc đã được giao; phân cấp, phân quyền đi cùng nhân lực, kinh phí, trụ sở, thiết bị, dữ liệu và trách nhiệm giải trình. Cơ cấu lại kinh tế, tạo thêm năng lực sản xuất và động lực tăng trưởng mới. Đối với lĩnh vực công nghiệp, thu hút có chọn lọc dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất thông minh, công nghiệp xanh; ưu tiên tháo gỡ ngay vướng mắc cho doanh nghiệp đang sản xuất và dự án đủ điều kiện vận hành trong năm 2027; tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực đóng tàu để phản ánh đầy đủ vào kịch bản tăng trưởng kinh tế. Tập trung đưa du lịch và công nghiệp văn hóa trở thành cụm ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, du lịch ban đêm, du lịch biển, tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Về nông nghiệp, chú trọng chế biến, liên kết tiêu thụ, sản phẩm OCOP, nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao; thực hiện nghiêm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Đẩy mạnh phát triển hạ tầng, đô thị; chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện, hồ sơ, thủ tục, phấn đấu trình và được Quốc hội quyết định thành lập thành phố Ninh Bình trực thuộc Trung ương trong năm 2027, với định hướng đô thị di sản thiên niên kỷ; đồng thời tạo kết quả thực chất từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Triển khai Đề án Chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2026-2030; khai thác hiệu quả Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC), ứng dụng NinhBinh-S, kho dữ liệu dùng chung; ưu tiên dữ liệu đất đai, dân cư, doanh nghiệp. Tăng cường quản lý chặt tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai; giữ vững quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả đối ngoại.

Các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị xác định rõ phần việc của mình, tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên; các sở, ngành xây dựng kế hoạch thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm mỗi nhiệm vụ phải bảo đảm “6 rõ”; việc thường xuyên phải có tiêu chí kết quả; phân định đúng vai trò lãnh đạo và quản lý; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vướng mắc ngay trong quá trình thực hiện.

Các ngành và địa phương đánh giá bằng kết quả thực tế. Người đứng đầu phải giải trình nguyên nhân chậm, phương án khắc phục và nội dung vượt thẩm quyền. Gắn kết quả thực hiện với kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên theo quy định; kịp thời ghi nhận, nhân rộng cách làm hiệu quả, chấn chỉnh né tránh, đùn đẩy, báo cáo thiếu trung thực và xử lý vi phạm.

Trên cơ sở, nhiệm vụ được giao, các ngành và địa phương, cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung chương trình, kế hoạch thực hiện, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy. Các Đảng ủy trực thuộc lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm, những việc tồn đọng để tập trung lãnh đạo; xác định rõ trách nhiệm, thời hạn và kết quả phải đạt được; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; rà soát quy chế làm việc, làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu.

Cấp ủy tập trung lãnh đạo những vấn đề lớn, nhiệm vụ trọng tâm, phát huy tính chủ động của cơ quan, đơn vị theo chức năng, thẩm quyền; nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động phát hiện vướng mắc, đề xuất giải pháp có tính khả thi; đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ phải căn cứ vào phẩm chất, năng lực và kết quả công việc; gắn đào tạo, bồi dưỡng với yêu cầu vị trí việc làm; tham mưu giải pháp thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc cầm chừng. Tập trung khắc phục thủ tục rườm rà, quy trình chồng chéo; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Phân cấp, phân quyền gắn với điều kiện bảo đảm, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ cấp xã. Lấy kết quả giải quyết công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm căn cứ đánh giá.

Quá trình triển khai nhiệm vụ cho thấy, các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 có mối liên hệ hữu cơ, chặt chẽ: Đảng mạnh, phương thức lãnh đạo đúng thì chọn và dùng được cán bộ tốt; cán bộ tốt thì biết trọng dụng người tài và khơi thông nguồn lực của đảng viên, của doanh nghiệp, của nhân dân; nguồn lực được khơi thông thì kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững; đất nước phát triển, nhân dân được thụ hưởng thì niềm tin vào Đảng càng thêm bền chặt, tạo động lực mới cho xây dựng Đảng.

Triển khai cụ thể các nghị quyết, kế hoạch, quy định của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các văn bản của Trung ương sẽ góp phần quan trọng xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.