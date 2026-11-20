Theo đó, đầu năm 2026 đến nay, tỉnh đã thu hút được 73 dự án với tổng mức đầu tư 52.883 tỉ đồng; 7 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 225,16 triệu USD và 5,29 triệu USD theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Cam Liên đang được đẩy nhanh tiến độ - Ảnh: Q.V

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có có 75 dự án FDI còn hiệu lực hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.854,6 tỉ USD. Trong đó, có 49 dự án đã khởi công, một số dự án trọng điểm như: Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II (52.491 tỉ đồng); dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí núi U bò-hồ Thác Chuối (16.234 tỉ đồng); dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Capella Quảng Trị (1.153 tỉ đồng); dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Cam Liên (2.209 tỉ đồng).

Tính chung cả năm 2026, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh ước đạt 79.874 tỉ đồng, tăng 13,6% so với năm 2025.

Được biết, trong năm 2026, tỉnh dự kiến cấp giấy đăng ký thành lập mới cho 1.426 doanh nghiệp. Đến hết năm 2026, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 10.900 doanh nghiệp.