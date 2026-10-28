Triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự

Một trong những nhiệm vụ ghi đậm dấu ấn là lực lượng Công an đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Đến nay, toàn thành phố có 249.324 công dân tích hợp, đạt tỷ lệ 24,79%. Việc ứng dụng định danh điện tử, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học phục vụ làm thủ tục lên tàu bay tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài tiếp tục được triển khai hiệu quả, với 4.347 chuyến bay có thu thập sinh trắc học...

Những ngày này, tranh thủ vào buổi tối, Công an xã biên giới A Lưới 3 thu nhận hồ sơ kích hoạt tài khoản và cấp căn cước cho trẻ em.

Trong công tác định danh điện tử, lực lượng Công an đã thu nhận 139.278 hồ sơ, kích hoạt 131.732 tài khoản đối với công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ 94,58%.

Điều đặc biệt, vào những ngày này, không ngại trời mưa gió, vào ban đêm, Công an một số xã biên giới luôn túc trực tại trụ sở ủy ban để thực hiện thủ tục làm căn cước cho trẻ em. Với đặc thù địa bàn, ban ngày người dân vào rừng lên rẫy; nên tranh thủ vào buổi tối, lực lượng Công an xã còn đến tận nhà những người dân đồng bào dân tộc thiểu số già yếu, bệnh tật để làm căn cước và cài đặt VNeID.

Việc triển khai thu nhận hồ sơ căn cước gắn với hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại các xã miền núi biên giới nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, nhất là các em nhỏ từ đủ 6 tuổi trở lên. Đây cũng là hành động thể hiện tinh thần "Gần dân nhất" của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở các xã biên giới còn nhiều khó khăn, hiểm nguy.

Công an TP Huế đã tổ chức 57 điểm thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước để người dân chủ động lựa chọn địa điểm thuận tiện, phù hợp với nơi cư trú và điều kiện đi lại.

Đại tá Phan Quốc Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Huế cho biết, nhằm triển khai hiệu quả đợt cao điểm cấp tài khoản định danh điện tử và tích hợp, xác nhận 5 loại thông tin giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID, ngoài 16 điểm thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước tại 16 đơn vị Công an cấp xã; Công an TP Huế vừa tổ chức thêm 41 điểm thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước tại 40 xã, phường và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH để người dân chủ động lựa chọn địa điểm thuận tiện nơi cư trú và điều kiện đi lại.

Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp kiểm tra, test ma túy tại các cơ sở kinh doanh Pub, Beer trên địa bàn TP Huế.

Đối với công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo được triển khai đa dạng, linh hoạt với những cách làm hay. Trong 10 tháng, Công an toàn thành phố tổ chức 1.321 lượt tuyên truyền với 115.897 người tham gia, vận động thu hồi 6.211 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại, góp phần phòng ngừa tội phạm, hạn chế nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở… Đặc biệt, một số Công an xã miền núi, biên giới nhờ sự hỗ trợ tích cực của các già làng, trưởng bản nên việc người dân tự nguyện giao nộp súng tự chế đạt hiệu quả rất cao.

Người dân tự nguyện đến giao nộp súng tự chế tại cơ quan Công an.

Trong quản lý cư trú, địa bàn và đối tượng, lực lượng Cảnh sát khu vực tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm tình hình, cập nhật dữ liệu, quản lý các nhóm đối tượng, nhất là người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người thuộc diện quản lý sau cai nghiện.

Từ đầu năm đến nay, Cảnh sát khu vực trên địa bàn TP Huế nắm 8.040 tin liên quan đến ANTT; Công an cấp xã tổng rà soát, kiểm tra cư trú đối với 1.783.891 nhân khẩu, phát hiện 580 trường hợp vi phạm quy định về đăng ký cư trú. Lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm hành chính 1.107 trường hợp; tổ chức gặp gỡ, cảm hóa, giáo dục 5.120 lượt đối tượng; kiểm danh, kiểm diện 5.120 lượt và gọi hỏi, răn đe 9.007 lượt đối tượng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, phục vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật.

Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH kiểm tra công tác thông báo lưu trú tại bệnh viện.

Đối với công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng, Công an thành phố đã chủ động tham mưu UBND thành phố triển khai các kế hoạch, thành lập các đoàn kiểm tra; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định và các hành vi ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Công an thành phố đã bố trí 905 tổ với 2.824 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp nhằm góp phần lập lại kỷ cương đô thị, xây dựng môi trường văn minh, an toàn. Trong 10 tháng đầu năm 2026, Công an TP Huế đã kiểm tra phát hiện, xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm, tập trung vào các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định và một số vi phạm khác về trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Tại hội nghị sơ kết công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội 10 tháng đầu năm 2026, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội giữ vai trò quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT và thúc đẩy chuyển đổi số trong lực lượng Công an nhân dân.

Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Huế phối hợp lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định rõ danh tính.

Giám đốc Công an thành phố yêu cầu lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, trong thời gian tới tiếp tục chủ động tham mưu, đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính; bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, khai thác hiệu quả các tiện ích của Đề án 06, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng công tác. Công an các xã, phường cần nâng cao hiệu quả quản lý cư trú, địa bàn, đối tượng; phát huy vai trò của cảnh sát khu vực, sâu sát cơ sở, chủ động phát hiện, phòng ngừa và xử lý vi phạm pháp luật; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm…

Giám đốc Công an TP Huế yêu cầu, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phải thực sự phát huy vai trò “Tư lệnh” lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, chủ động tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra và điều phối thống nhất các mặt công tác trong toàn lực lượng; phải bám sát địa bàn, bám cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh và chủ động tham mưu giải quyết ngay từ cơ sở.

"Mọi khó khăn, vướng mắc từ cơ sở phải được tiếp nhận, hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời; những vấn đề vượt thẩm quyền phải chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết. Qua đó, từng bước xây dựng lực lượng QLHC về TTXH thống nhất, chuyên nghiệp, sâu sát cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới", Đại tá Nguyễn Đình Dương nhấn mạnh.