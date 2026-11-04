Yêu cầu giảm 1,5-2% lãi suất cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên

Thông tin tại cuộc họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cho biết, trong tháng 10 và 10 tháng của năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ theo nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt và Quốc hội; đạt nhiều kết quả tích cực về kinh tế - xã hội, hoàn thiện thể chế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Trong đó, công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế tiếp tục có chuyển biến tích cực. Chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt nhằm kiểm soát lạm phát, giảm chi phí đầu vào và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Đã có 22 ngân hàng giảm lãi suất cho vay. Các giải pháp quản lý giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, hạn chế nhập siêu được triển khai đồng bộ. Tháng 10-2026 tiếp tục xuất siêu hơn 7,31 tỷ USD, giúp cải thiện cán cân thương mại.

Quang cảnh họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10-2026. Ảnh: chinhphu.vn

Giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đạt hơn 708.000 tỷ đồng, bằng 75,4% kế hoạch. Hạ tầng chiến lược được đẩy nhanh. Thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh tiếp tục được cắt giảm theo hướng thực chất. Các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đẩy mạnh

Liên quan đến điều hành chính sách tiền tệ, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà cho biết, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung mọi nguồn lực, tiết giảm chi phí và chia sẻ lợi nhuận với khách hàng để triển khai đồng bộ các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất.

Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng giảm từ 0,5-1%/năm lãi suất huy động của các khoản tiền gửi mới phát sinh có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, làm nền tảng để giảm mặt bằng lãi suất nói chung. Về lãi suất cho vay, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu giảm từ 1,5-2% đối với các khoản vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Đối với lãi suất niêm yết, các ngân hàng đã đồng loạt giảm 0,5%/năm đối với các khoản tiền gửi mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, theo đúng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Việc điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi, huy động tiền gửi tạo cơ sở để các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm lãi suất cho vay.

Lãi suất cho vay phát sinh mới trong giai đoạn cuối tháng 10-2026 đã giảm 0,2-0,5% so với đầu tháng 10-2026. Bên cạnh đó, hơn 20 ngân hàng đã công bố các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi dành cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, với mức giảm từ 0,5-2%/năm.

Theo Phó thống đốc Phạm Thanh Hà, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tình hình thực tế trong nước và quốc tế để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà thông tin về điều hành chính sách tiền tệ, trong đó có giảm lãi suất.

Đối với lãi suất, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng quyết liệt triển khai các biện pháp giảm mặt bằng lãi suất, cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Đồng thời, sẽ có biện pháp xử lý đối với các tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ thanh khoản, nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng, góp phần giảm mặt bằng lãi suất.

Kiên trì mục tiêu kiểm soát lạm phát

Liên quan đến kịch bản điều hành giá để hướng tới mục tiêu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm ở mức 4,5%, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, trong 10 tháng của năm 2026, chỉ số CPI bình quân hiện nay là 4,57%, cao hơn mục tiêu 4,5% cả năm, đặt ra áp lực lớn đối với công tác điều hành giá những tháng cuối năm 2026.

Đối với một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, trước hết là chủ động theo dõi và dự báo diễn biến giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu. Bảo đảm nguồn cung, ổn định giá các mặt hàng thiết yếu. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện chính sách thuế, phí phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Điều hành thận trọng giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quyết định. Các bộ, ngành rà soát kỹ thời điểm, mức độ và điều chỉnh giá, đánh giá đầy đủ tác động đến CPI, đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát. Đặc biệt chú trọng điều hành giá các mặt hàng chiến lược, thiết yếu như xăng dầu và điện.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường và triển khai các giải pháp giảm chi phí đầu vào. Kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá và lợi dụng để trục lợi dịp cuối năm, các dịp lễ, Tết. Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá bán phù hợp khi chi phí đầu vào giảm. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định, quan điểm điều hành xuyên suốt là nỗ lực phấn đấu để thực hiện mục tiêu kiểm soát CPI bình quân năm 2026 ở mức 4,5%.