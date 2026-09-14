Triển khai đồng bộ các biện pháp đột phá nhằm mở rộng không gian đối ngoại

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thực hiện tốt phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” trong triển khai nhiệm vụ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, có nhiều đổi mới, nhiều chuyển biến mang tính đột phá và triển khai nhiệm vụ theo hướng đi vào thực chất và hiện đại hơn.

Từ tư duy giao lưu, hữu nghị là chủ yếu đã chuyển sang gắn kết chặt chẽ với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; mạng lưới bạn bè, đối tác quốc tế tiếp tục được củng cố, mở rộng theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, sau Đại hội, các cấp Liên hiệp và các tổ chức thành viên sớm triển khai Nghị quyết Đại hội và đưa ra những giải pháp hữu hiệu để khắc phục tồn tại, hạn chế, đưa hoạt động của Liên hiệp ngày càng đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu quả, đóng góp nhiều hơn nữa cho nền ngoại giao nước nhà.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Cơ bản đồng tình với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đột phá đề ra trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đúng tầm về sứ mệnh của đối ngoại nhân dân và vai trò nòng cốt của mình. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, Ban, ngành, Đoàn thể, Liên hiệp hội, các Tổ chức thành viên cần phải nhận thức đối ngoại nhân dân có vai trò, sức mạnh hết sức quan trọng, đã được Đảng ta xác định là một trụ cột quan trọng cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước làm nên nền ngoại giao Việt Nam.

Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Cùng với đó, cần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo ra sản phẩm cụ thể góp phần làm giầu cho đất nước. Toàn hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị cần chuyển từ tư duy coi trọng số lượng sang chất lượng, không chạy theo sự kiện bề nổi mà tập trung vào chiều sâu, hiệu quả thực chất. Bên cạnh nhiệm vụ cốt lõi “xây dựng nền tảng xã hội vững chắc, ổn định” cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước, phải chuyển mạnh sang mô hình đối ngoại nhân dân kiến tạo phát triển, lấy hiệu quả kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ làm thước đo giá trị, trở thành cầu nối thực chất giúp địa phương, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nghiên cứu kết nối với thế giới.

Theo đó, mọi chương trình vận động nguồn lực quốc tế, viện trợ phi chính phủ nước ngoài phải gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển quốc gia, bám sát nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, hướng vào các lĩnh vực trọng tâm như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, giáo dục chất lượng cao, thích ứng biến đổi khí hậu.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII. Ảnh: Quang Vinh

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần triển khai đồng bộ các biện pháp đột phá nhằm mở rộng không gian đối ngoại, củng cố vững chắc nền tảng quan hệ song phương và nâng cao vị thế đa phương thông qua việc rà soát, củng cố và “làm mới” hệ thống đối tác tại các địa bàn quan trọng; đề xuất sáng kiến, định hình chương trình nghị sự tại các diễn đàn nhân dân quốc tế lớn, vươn lên vai trò “dẫn dắt” ở các lĩnh vực phù hợp; chủ động kết nối với giới học giả, doanh nhân, viện nghiên cứu, đặc biệt chú trọng xây dựng lực lượng trẻ yêu mến Việt Nam ở nước bạn nhằm bảo đảm tính kế thừa bền vững của mối quan hệ bè bạn quốc tế.

“Cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, bảo đảm ba trụ cột vận hành như ba chân kiềng vững chắc; đồng thời phát huy vai trò chuyên trách để tham mưu tích cực cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong tập hợp, đoàn kết, định hướng các lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân trong cả nước”, bà Bùi Thị Minh Hoài gợi mở.

Thực hiện chương trình Đại hội, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thảo luận và thống nhất bầu các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra.

Theo đó, Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII gồm 97 vị, Ban Thường vụ gồm 22 vị. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.