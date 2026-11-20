Thiếu tướng Trần Hải Bình, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng đến kiểm tra toàn diện công tác Biên phòng tại Đồn Biên phòng Làng Mô. Ảnh: Viết Lam

Tham gia đoàn kiểm tra có thủ trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật, đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị.

Đoàn tập trung kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác Đảng, công tác chính trị; trinh sát, đấu tranh phòng, chống tội phạm; đối ngoại Biên phòng và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Qua đó, Đoàn kiểm tra đánh giá thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, yêu cầu đơn vị có biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng công tác trong thời gian tới.

Thiếu tướng Trần Hải Bình quán triệt nội dung, yêu cầu kiểm tra. Ảnh: Viết Lam

Đồn Biên phòng Làng Mô được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới quốc gia dài 43,928km, có 16 mốc quốc giới; phụ trách địa bàn xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. Đây là địa bàn rộng, địa hình chủ yếu là đồi núi, gồm 15 thôn, bản; trên 50% dân số là đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao. Đặc điểm địa bàn đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự và vận động quần chúng.

Trước tình hình đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Làng Mô tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ bám nắm địa bàn, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tình huống triển khai lực lượng chiến đấu bảo vệ đơn vị. Ảnh: Viết Lam

Xác định quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đơn vị duy trì nghiêm chế độ tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ đường biên, mốc quốc giới. Cùng với việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ chú trọng phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là các hộ dân sinh sống ở khu vực sát biên giới, nâng cao ý thức, trách nhiệm tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới. Qua đó, từng bước phát huy vai trò của nhân dân trong cung cấp thông tin, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế biên giới. Đơn vị cũng chú trọng xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai bên biên giới, tạo nền tảng thuận lợi cho công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm và giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đại tá Đỗ Hiệp Thắng, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra công tác bảo quản vũ khí, trang bị. Ảnh: Viết Lam

Trong năm 2026, Đồn Biên phòng Làng Mô đã tổ chức 11 đợt tuần tra đường biên, mốc quốc giới với 77 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, kiểm tra 16 mốc quốc giới; phối hợp với 2 lượt cán bộ quân sự xã và 15 lượt dân quân tham gia. Qua tuần tra, kiểm tra, hệ thống đường biên, mốc quốc giới cơ bản được giữ nguyên trạng, không để xảy ra vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến chủ quyền lãnh thổ. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng kiểm lâm và lâm trường tổ chức 47 đợt tuần tra với 158 lượt cán bộ tham gia; độc lập tổ chức 65 đợt tuần tra, kiểm soát với 232 lượt cán bộ tham gia.

Thành viên đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra hồ sơ, tài liệu công tác Đảng, công tác chính trị của đơn vị. Ảnh: Viết Lam

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, Đồn Biên phòng Làng Mô chủ động triển khai lực lượng bám nắm địa bàn, quản lý các đối tượng trọng điểm, phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Công tác trinh sát được tiến hành đồng bộ, gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Trong năm 2026, đơn vị đã bắt giữ, khởi tố hình sự 1 vụ/1 đối tượng, thu giữ 140,42kg thuốc nổ và 7 kíp nổ; xử phạt vi phạm hành chính 3 vụ/3 đối tượng, thu giữ 3 bộ công cụ kích điện.

Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đơn vị luôn coi trọng công tác đối ngoại Biên phòng, duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào. Qua đó, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân hai bên giao lưu, phát triển kinh tế - xã hội.

Thành viên đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tài liệu công tác tham mưu của đơn vị. Ảnh: Viết Lam

Đồn Biên phòng Làng Mô cũng chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, đơn vị xây dựng đầy đủ hệ thống nghị quyết, kế hoạch, giáo án huấn luyện; tổ chức lễ ra quân huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo đúng hướng dẫn. Cán bộ, chiến sĩ tham gia các lớp tập huấn quân sự do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức. Công tác chuẩn bị mô hình học cụ, vật chất huấn luyện và hệ thống biển, bảng chính quy được triển khai đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thành viên đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ của đơn vị. Ảnh: Viết Lam

Trong công tác Đảng, công tác chính trị, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị tập trung quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác Biên phòng và xây dựng đơn vị năm 2026. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến, giáo dục pháp luật được duy trì nền nếp; chú trọng thông tin tình hình, nhiệm vụ, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ 3 người trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình tư tưởng của bộ đội; chủ động phát hiện, giải quyết những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở. Các phong trào thi đua quyết thắng, các đợt thi đua đột kích, cao điểm được triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thành viên đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện tại Đồn Biên phòng Làng Mô. Ảnh: Viết Lam

Một trong những điểm nhấn trong thực hiện nhiệm vụ của Đồn Biên phòng Làng Mô là công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng địa bàn biên giới. Bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên, đơn vị chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Sơn triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Trong Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, đơn vị phối hợp xây dựng 20 căn nhà cho các hộ dân trên địa bàn; trong đó, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đóng góp 65 ngày công xây dựng 1 căn nhà. Ngoài ra, đơn vị hỗ trợ cơ sở vật chất, xây dựng sân chơi cho trẻ em tại điểm trường bán trú Dốc Mây; trao tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 40 chiếc đèn năng lượng mặt trời cùng nhiều nhu yếu phẩm, đồ chơi và dụng cụ học tập.

Kiểm tra hệ thống hầm hào, công sự chiến đấu của đơn vị. Ảnh: Viết Lam

Để bảo đảm tốt yêu cầu nhiệm vụ, công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cũng được đơn vị quan tâm triển khai toàn diện. Đồn Biên phòng Làng Mô duy trì lượng dự trữ vật chất hậu cần sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm phục vụ nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Công tác tăng gia sản xuất được duy trì nền nếp, chú trọng phát triển các loại rau, củ, chăm sóc đàn gia súc, gia cầm, góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn cho bộ đội. Công tác quản lý, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật được chú trọng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.